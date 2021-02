Ellos podrían llegar a la semifinal de MasterChef México

MasterChef México concluirá su temporada el próximo cinco de marzo y el público, ya está haciendo sus apuestas por quienes llegaran a la semifinal, pues como era de esperarse el público ya tiene elegidos a sus favoritos quienes se esfuerzan demasiado por ser el mejor cocinero de está nueva temporada, la cual dio mucho de que hablar, pues los participantes lo han dado todo.

Es en redes sociales, donde el público ha insistido en que Adriana Paniagua y David Albiter, son buenos cocineros y es que en la mayoría de sus platillos han sido bien recibidos por parte de los jueces, pues han acatado las reglas como se deben y el público lo ha notado, pues cada presentación que han lanzado, ha sido elogiado en MasterCher México.

Eurubiel también lo ha dado todo en la competencia, pues se ha convertido en un gran competidor para los mencionados anteriormente, aunque Adriana Albiter ha reconocido la gran capacidad que tiene este cocinero cuando se lo propone, pues no es dejado, lo que sí es un hecho es que el público ya tiene su ranking de quienes podrían llegar a la semifinal.

"Publico ya no vean este programa es obvio que todo esta arreglado y lo peor es que tratan a las personas cómo idiotas. sabemos que ADRIANA ES LA QUE GANA ya no hay nada que ver", "La verdad debería de haber salido Adriana ella fue la que no cocino bien eso ya está arreglado todo el programa le estuvieron cantando su salida a José Luis", "Me causa mucho revuelo que subieran a Adriana cuando su empanada estaba cruda, que fraude, no debió haber salido José Luis" son algunos de los comentarios que han lanzado.

Aunque Adriana Paniagua ya tiene un enorme club de fans, pues considera que puede ser la ganadora, los haters han tachado a la producción de arreglar todo para que la cocinera gana, por lo que podría generar un gran debate si ella llega a la semi final, pues han notado que algunos de sus platillos tienen ciertos detalles, por lo que no quieren que avance mucho.

Rolando también se encuentra entre los participantes favoritos de la competencia, aunque su porra no se escucha tan fuerte también se ha convertido en un personaje querido de la cocina más popular de México, además creen que tiene buena química con el resto de sus colegas, por lo que también tiene posibilidades de llegar a la fin final.

Ahora vayamos con la belleza que se carga la conductora del reality show Anette Michel y es que a millones les fascina como se ve la también actriz conduciendo el programa donde la vemos con unos outfits de ensueño, por lo que muchos esperan que la famosa se luzca cuando llegue la gran final, pues la guapa mujer llega al foro de televisión como toda una reina.

Otra de las cosas por las que Anette Michel es admirada es porque no se mete con nada ni con nadie, es por eso que el público siempre la ha querido en todas las temporadas de MasterChef México, donde hace una mancuerna increíble con todos los participantes pues risas son las que sobran en la emisión, donde hay momentos buenos y malos.

Los participantes de MasterChef México están a punto de llegar a la semifinal/Instagram

Por su parte los jueces podrían ponerse mucho más duros en las próximas competencias, pues en cada temporada los retos se ponen mucho más intensos y este año no será la excepción, por lo que muchos televidentes esperan una prueba complicada.

