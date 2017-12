Ellos salvaron a Luis Miguel de la quiebra y el desempleo

Luis Miguel, “el astro” más aclamado en el ámbito musical por su exitosa trayectoria despierta la incertidumbre ante los antecedentes irresponsables.

Suspendió dos veces su temporada en el Auditorio Nacional y no dijo nada al respecto.

El mundo periodístico y discográfico se preguntaban ¿Qué pasa con 'El Sol'? ¿cumplirá totalmente los compromisos que firmó para el este próximo año?

Se podría decir que las firmas del 2018 con las que selló esos compromisos lo salvaron de una crisis económica. No percibirá nada, pues prácticamente están pagadas todas sus presentaciones.

Así que Luis Miguel se salva de una probable quiebra este próximo 2018 por los millonarios anticipos que recibió por diversos contratos que comenzará a cumplir en los siguientes meses.

Estos recursos que le entregaron como adelantos en el último trimestre del 2017 le evitaron pisar la cárcel, al pagarle 5 millones de dólares a El Potrillo Alejandro Fernández, los cuales El Sol recibió como anticipo de una gira que no se hizo y que no había devuelto por no usar recursos propios que lo descapitalizarían.

El sol se embolsó nada más y nada menos que 8 millones de dólares este 2017 por los derechos de la serie de televisión que se estrenará en el 2018, además que se comprometio con OCESA, en una exclusividad de varios años por una cantidad mayor a los 10 millones de dólares que deberá cumplir entrando el año, comenzando por sus esperados recitales que ofrecerá en el Auditorio Nacional.

Trece fechas para ver Luis Miguel ya están agotadas y se espera que puedan abrir nuevas, las cuales podrían llegar a empetar su récord de 30 conciertos consecutivos, el cual estableció en el 2006, pese a que su espectáculo es prohibitivo para el bolsillo de las masas, circunstancia que lo convierte en el show más caro de principios de 2018.

Lina Santos hace grave acusación contra Aracely Arámbula

Lina Santos aseguró tener en su poder una prueba contundente contra Aracely Arámbula, luego de acusarla hace más de cuatro años de ser la causante del final de su matrimonio con su ex esposo Edwin Godínez.



Durante un evento en la Ciudad de México, la actriz señaló que lo que dijo en aquella ocasión de la actriz Aracely Arámbula es real, a pesar de haber recibido amenazas sobre una demanda por estas declaraciones.

“Cuando yo hablo y digo las cosas es porque así es, sino yo no tengo por qué hablar, tomé la decisión de hablar en el momento que tenía que hablar para que ya se parara tanto chisme”, expresó Lina.

La también actriz y empresaria, recordó las amenazas que hizo Aracely Arámbula en su contra, afirmando que nunca las cumplió.

“(Aracely) decía ‘la voy a demandar’, esperé la demanda y nunca llegó, por qué, porque sabe que tengo en mi poder algo muy fuerte”.

Al ser cuestionada sobre si planea en algún momento dar a conocer esta evidencia de su versión, Lina hizo una mueca dejando abierta esta posibilidad.

Finalmente, Lina Santos afirmó que de encontrarse con Aracely Arámbula en algún evento lo tomaría como cualquier cosa.