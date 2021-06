Ellos son algunos de los participantes de MasterChef Celebrity

Tv Azteca una vez más le apostó a los reality show y es que MasterChef Celebrity viene con todo, es por eso que te diremos algunos de los famosos que serán parte del programa.

Fue el programa Venga la Alegría quien reveló algunos de los rostros que serán parte de MasterChef Celebrity y algunos de ellos son Roberto Carlo, La Bebeshita, Dalú y William Valdés, son algunos de los rostros de esta temporada.

Y es que algunos de los participantes ya estuvieron en conferencia de prensa, donde dejaron en claro que lo darán todo por el todo.

"Wow nuestra adorada Dalú", "Espectativa de Celebrity & Realidad!", "Ey no, mi programa favorito del mundo no me hagan eso", le escriben a los famosos.

Aunque no se ha dicho nada sobre quien será la nueva conductora, fuertes rumores apuntan a que Ingrid Coronado podría regresar a la tv con este gran proyecto.

Regresando con el concepto de MasterChef, el reality show es uno de los más populares de Tv Azteca y ha sido engalanado por Anette Michel en todas las temporadas.

Pero ahora Anette Michel se enfocó en otros proyectos, pues como muchos saben a estado en Televisa buscando nuevas oportunidades.