Ellos son los actores de Frozen (2010)

Estados Unidos.- Seguramente vienes a esta nota después de haber visto el video en TikTok, ¿no es cierto? Y luego de darle un vistazo al tráiler de la película Frozen de 2010, no la de Disney claro está, te ha entrado la intriga de saber más de este file de terror de 2010, ¿no es verdad? Si tu respuesta en afirmativa en las dos anteriores preguntas, te tenemos una buena noticia: estás en el lugar correcto, aquí nos encargaremos de darte una sinopsis de la película, así como de decirte quiénes son los actores que le dan vida a los personajes de esta cardiaca y aterradora historia ¡Let´s go!

Bueno comencemos con lo más básico de la producción: el director. La persona encargada de dirigir Frozen ("Muerte en la montaña" en Hispanoamérica y "Bajo Cero" en España) fue el actor y director Adam Green, quien es conocido en el mundo de la pantalla grande y chica por sus películas y series de horror y comedia (qué buena combinación, ¿no?). Entre sus producciones más destacables se encuentra la saga Hatchet, la serie de televisión Holliston y, mira qué casualidad, la producción cinematográfica de terror Frozen, de la que nos estaremos ocupando en esta nota.

Uno de los elementos que más se destaca de Frozen es que es una de las pocas producciones de Green que no arranca la trama ni el transcurso de ella con diversidad de personajes en ella, de hecho, si la analizamos bien nos podremos dar cuenta que el filme únicamente se centra en tres figuras y será al rededor de estas que gire la historia de poco más de hora y media:

Parker O´Neil interpretada por la actriz Emma Bell quien precisamente es conocida por su papel en Frozen. La actriz de 34 años de edad nacida en Woodstown, Nueva Jersey se encuentra activa en el medio de la actuación desde el 2004 hasta la fecha, siendo su primer papel en la serie dramática estadounidense " Third Watch" y su más reciente aparición en la exitosa producción de Netflix "Lucifer", en la cual le dio vida a Mia Hytner en la temporada 3, episodio 23. A lo largo de sus 17 años de carrera ha hecho apariciones en series como La Ley y El Orden: Unidad de Víctimas especiales, "Supernatural", "The Walking Dead", "CSI: Miami", "American Horror Story: Roanoke", entre otras.

Joe Lynch es interpretado por el actor Shawn Ashmore quien es distinguido por dar vida a Bobby Drake (Hombre de Hielo) en las famosas películas de X-Men. Ojo no se le debe confundir con su hermano gemelo y también actor Aaron Ashmore conocido por dar vida a Jimmy Olsen en la serie Smallville. El actor canadiense Shawn comenzó su carrera en 1991 y a la fecha aún se encuentra activo en el medio.

Entre las producciones más sobresalientes en las que ha aparecido están "The Quiet" ("Un alma en silenciio" en Hispanoamérica y "El silencio" en España) "Las ruinas" y "Actos de violencia", además de las anteriormente referidas producciones de los mutantes. En cuanto a su desempeño en la pantalla chica, Ashmore a figurado en series como "Animorphs", "S.W.A.T." y "The Boys".

Por último, Dan Walker es interpretado por Kevin Zegers. Zegers empezó su carrera desde muy pequeño; a la edad de 6 años ya se encontraba grabando comerciales para la televisión. Por su parte, su primer pequeño gran papel fue en la comedia "Life With Mikey". A lo largo de sus 29 años de carrera se ha puesto en los zapatos de diversos personajes en producciones cinematográficas como "Cazadores de sombras: Ciudad de hueso", "Normal", "I´ts a Boy Girl Thing", "Transamérica", "wrong Turn", mientras que en la televisión ha actuado en "The X-Files", "Titans", "Smallville", "House", "Gossip Girl" y "Fear The Walking Dead". El actor canadiense de 36 años en el presente se encuentra casado con Jamie Field con quien tiene dos pequeñas hijas. También es conocido por su parecido con el actor Zac Efron.

Pd: como dato curioso, hay un actor que le da el rostro y cuerpo a un joven en una silla de un ascensor (personaje terciario que no interviene para nada en la trama) que se llama igual que el personaje que interpreta Aaron Ashmore (Joe Lynch).