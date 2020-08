Ellos son los nietos de Marco Antonio Solís El Buki, que pocos conocen

Muchos pensarían que Marco Antonio Solis, el famoso Buki aún no se ha convertido en abuelo, pero la realidad es otra, ya que su hija mayor Beatriz Adriana Solís de 31 lo convirtió desde hace varios años en abuelo de dos nietos, quienes para muchos se parece al reconocido cantante de 60 años.

Leonardo y Leah son los nietos de Marco Antonio Solís, aunque pocas veces se les ve con ellos la relación con los menores y su abuelo es muy buena, ya que Beatriz Adriana Solís se ha encargado de que sus hijos tengan una buena relación con el cantante, ya que para la joven las relaciones familiares son un lazo muy importante de vida.

En Instagram Beatriz Solís tiene varias fotos con los menores quienes son la adoración de sus tías Marla y Alison (hijas del segundo matrimonio del Buki), ya que siempre le dan like o comparten fotos con sus sobrinos en redes sociales, dejando en claro que hay una excelente relación entre todos.

Por si fuera poco los menores tienen una gran madre, ya que siempre les dedica bellas palabras a sus hijos cuando salen de paseo, incluso hasta canciones con las cuales causa sensación entre sus seguidores, pues como toda la dinastía Solís, Beatriz Adriana también canta y lo hace de una manera espectacular, pues tiene una voz privilegiada.

Mi hijo es mi adoración, mi alma y mi vida. Yo no entiendo como existen padres o madres que no frecuentan a sus hijos o que no los quieren porque para mi el ser madre a sido el mayor regalo de este mundo... aquí mi bebe Leonardo, mi primer hijo y yo hace ya 12 años y lo recuerdo como ayer.. esos cachetes tan bellos, (que hasta la fecha los tiene ) y esa esencia que no importan los años sigue ahí y que espero que la conserve siempre, le escribe Beatriz Adriana Solís a su hijo mayor Leonardo.