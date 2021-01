Elogian a la actriz mexicana Eiza González tras el lanzamiento del tráiler de "Godzilla vs. Kong"

Eiza González sigue cosechando buenos frutos en la carrera actoral que ha logrado forjar en Hollywood. Grandes proyectos cinematográficos respaldan su trayectoria en la meca del cine. Uno de los estrenos más esperados en la pantalla grande es "Godzilla vs. Kong", una película de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, teniendo como una de sus protagonistas a la bella actriz mexicana.

Este domingo fue dado a conocer el tráiler de "Godzilla vs. Kong", que tendrá su estreno en las salas de cine el próximo 26 de marzo (dependiendo de las condiciones ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19). Eiza González ha causado gran furor y se volvió tendencia en redes sociales a los pocos minutos de haberse lanzado el avance de la película dirigida por el cineasta estadounidense Adam Wingard.

"Esto es el resultado de esfuerzo del trabajo y profesionalismo de Eiza González, de fijarse una meta, de prepararse, de no llegar a una producción por que es mexicana o latina o la imagen 'rara' de la pelicula por que el director la pidió así", es uno de los comentarios en Twitter.

De acuerdo con la sinopsis que compartió Warner Bros. Pictures, las leyendas chocan en "Godzilla vs. Kong" mientras estos míticos adversarios se encuentran en una batalla espectacular para todas las edades, con el destino del mundo en juego. "Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso.

Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, cortando una franja de destrucción en todo el mundo, "el épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, es solo el comienzo del misterio que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra".

Además de la actriz mexicana Eiza González, quien interpreta a "Maya Simmons", "Godzilla vs. Kong" tiene entre su elenco principal a:

Alexander Skarsgård como "Nathan Lind".

Millie Bobby Brown como "Madison Russell".

Rebecca Hall como "Ilene Andrews".

Brian Tyree Henry como "Bernie Hayes".

Shun Oguri como "Ren Serizawa".

Julian Dennison como "Josh Valentine".

Kyle Chandler como el "Dr. Mark Russell".

Demián Bichir "como Walter Simmons".

"Yo le deseo mucho éxito a Eiza González, no porque sea mexicana, sino porque es una persona logrando sus sueños y que llegó a lugares a los que es muy difícil llegar", "Eiza González es la actriz mexicana que nos representa mundialmente sin estereotipos", "me encanta ver como Eiza está logrando poco a poco ganarse el mercado de Hollywood y lo que más me encanta, es ver como los mismos mexicanos la atacan, eso significa que va excelente", manifestaron usuarios de Twitter.

Asimismo resaltaron que el peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano. Aunque la actriz nacida el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México, lo hace de maravilla y luce espectacular en las imágenes que se dieron a conocer de "Godzilla vs. Kong", ciertas personas se han enfocado en criticarla.

Hay mexicanos atacando a Eiza González, lo mismo pasa con Yalitza Aparicio, pero primero vean en donde están ellas y en donde están ustedes criticándolas.

"¿Por qué los hispanos o mexicanos siempre le tiran hate a sus paisanos cuando tienen éxito? Literalmente Eiza González ya esta en otro nivel en Hollywood de lo que muchos desean, pero nuestra propia gente no la apoya y la critican por todo, ella va a romperla en 'Godzilla vs. Kong'", es otro de los comentarios al respecto.