Elsa Aguirre la mujer que le causó supuestos celos a María Félix

Elsa Aguirre de 90 años de edad es una de las actrices de la Época de Oro más importantes de la industria del cine mexicano, pues se consolido como una de las mujeres más bellas de su época, incluso opacaba a la misma María Félix debido al tremendo porte que aún sigue teniendo la mujer originaria de Chihuahua.

Y es que los medios de aquellos años del cine mexicano estaban de acuerdo en que María Félix debía tener una contrincante de belleza, por lo que Elsa Aguirre, quien apenas iba comenzando en el medio de la farándula, fue elegida para competir con la famosa Doña, quien al parecer no estaba nada de acuerdo en que fuera comparada.

Por su parte Elsa Aguirre quien era considerada una mujer alejada de los escándalos hasta la fecha, dijo que nunca le tomó importancia a lo que se decía de ella y María Félix, ya que ella estaba centrada en su carrera, por lo que nunca hizo caso a las comparaciones hasta mucho tiempo después, y es que se dio cuenta de lo bella que era María Félix.

Ni en cuenta, ni siquiera me ponía a pensar, ya con el tiempo con el correr, comencé a darme cuenta quien era María, de lo hermosa, de su personalidad de su belleza de todo, poco a poco me fui dando cuenta, pero en aquel entonces, no me importaba nada ni nadie, dijo Elsa Aguirre en una entrevista.