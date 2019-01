Elsa Burgos reprueba la nominación al Oscar de Yalitza Aparicio

Elsa Burgos, quien fuera conductora del programa "Ellas con las estrellas", compartió en sus redes sociales su opinión sobre la actuación de Yalitza Aparicio en el filme aclamado del momento ("Roma"), así como de su nominación como "Mejor Actriz" para los Premios Oscar.

Sabiendo que muy probablemente causaría controversia, Elsa Burgos comentó sobre la actuación de Yalitza Aparicio: "ahí les va mi opinión para quien me ha preguntado. Con esto no demerito el trabajo de nadie, cada quien sabe cómo y con qué llega a donde quiere.

En su crítica la conductora de televisión Elsa Burgos recalcó que al Oscar se llega con una actuación que no esté relacionada con la vida de la actriz, poniendo de ejemplo lo que hizo Charlize Theron en "Monster".

Al oscar se llega con una actuación que no tenga nada que ver contigo, una 'Monster' con Charlize Theron, pero no una Yalitza siendo Yalitza. Ahí esta, ya lo escupí...sorry no me maten.