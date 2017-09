La vida llevó a Elsa Ortiz a ser una malcriada

Recién graduada y con una gran oportunidad es como se encuentra en estos momentos la actriz Elsa Ortiz, quien es una de Las malcriadas, nuevo proyecto de TV Azteca.

“Te cuento que yo me estoy graduando del Cefat (Escuela de actuación de TV Azteca) y me gradué con este protagónico, que es un proyecto muy bueno. Ya me había tocado estar en otras producciones, pero esto es nuevo para mí”, indica la actriz.

SU GRAN OPORTUNIDAD

Para la originaria de Guadalajara, el estar en este proyecto que relata temas como la trata de blancas es muy importante no sólo darle vida a un personaje, sino también dejar un mensaje a la sociedad.

“Confronto este papel con mucha responsabilidad, con mucho respeto, con mucho orgullo de que en TV Azteca haya puesto lo ojos en mí y que crean en mí y que sepan que puedo hacer este personaje bastante complejo, porque pasa por muchas cosas. Tú sabes que el tema principal de la telenovela es un tema muy fuerte y que existe en México. Hay muy pocas telenovelas o series que se atreven a tocar estos temas. Entonces, me siento superorgullosa de que me den toda la confianza de decir ‘Elsa sí puede hacer este protagónico’. No es cualquier cosa. Sí había estado en otros proyectos, donde sólo estuve en algunos capítulos, que también fueron increíbles. Pero la responsabilidad de tener que actuar todos los días y tener esta frescura todo el tiempo, a pesar del cansancio físico, me tiene muy emocionada. Estoy viviendo una etapa en mi vida laboral muy buena”, señala.

Elsa es originaria de Guadalajara. Foto: Cortesía

DUNIA

Ella es una de las cinco protagonistas de la teleserie y tendrá que enfrentar muchas cosas para salir adelante, ya que a Dunia le tocó prostituirse por culpa de Catalina (Rebecca Jones).

“Para este personaje, me preparé buscando información en internet. Soy muy afortunada porque tengo amigos directores y productores que han estado muy cerca de personas que han sufrido de trata o prostitución. Me sirvió mucho platicar con ellos. Hablo mucho con mis directores y nos comunicamos muchísimo para crear a Dunia. Con estos elementos pude preparar a este personaje y yo creo que cada día se va sumando algo”.

Con mucho orgullo les dejó un poquito de lo que verán en la historia de "Dunia" en @lasmalcriadastv Y aprovecho para contarles que nuestro gran estreno se recorre al lunes 18 de Septiembre a las 9:30 pm por @aztecatrece ahí nos vemos!!! ������ #lasmalcriadas #dunia® Una publicación compartida por Elsa Ortiz (@elsaortizr) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 6:59 PDT

Y es que en su anterior proyecto interpretó a una mujer que ejercía la prostitución, pero Marcelina y Dunia tienen grandes diferencias.

“El papel de Marcelina fue muy distinto a este porque Marcelina era un personaje que decidía por su propia voluntad ser prostituta, tenía problemas sicológicos, otras situaciones que ella vivió antes de ser una prostituta, porque fue una mujer que fue golpeada y maltratada por su esposo y abusada también. Al final de cuentas, Marcelina y Dunia sí tienen un vínculo, porque terminan de prostitutas, pero la gran diferencia de Dunia es que ella ha sido obligada por esta trata de blancas. Ella no quería ser prostituta y la obligaron. Ella sufre mucho dentro de esta casa que se llama la Dulzura cuando ella pensaba que en Dulce Hogar al lado de doña Catalina podía vivir una vida diferente y lograr los sueños que ella tenía."

Elsa se preparó arduamente para este papel. Foto: Cortesía

”Ella es una mujer de playa, su pueblo sufrió un ataque, junto con la familia que tenía, y por eso ella toma la decisión de venirse a México a buscar nuevas oportunidades, esos sueños. Ella es muy soñadora, a pesar que los dos personajes sufrieron de distintas personas. Marcelina no sufría mucho al ser prostituta, se sabía bella para cumplir su cometido y Dunia está sometida”, indica.

APRENDIZAJE

Aparte de interpretar este papel, Elsa aprendió mucho de sus compañeros de escena, pues la historia tiene un elenco de primera.

Empieza la cuenta regresiva faltan solo 16 días para el gran estreno de "Las Malcriadas" �� quien quiere ver ya el primer capítulo? No lo olviden nos venos el 6 de Septiembre a las 9:30 pm ppr @aztecatrece �� Una publicación compartida por Elsa Ortiz (@elsaortizr) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 2:50 PDT

“Me siento la más feliz, porque déjame decirte que con mis compañeros me llevo muy bien. Me han acogido. Por ejemplo, con Rebecca tenemos una química muy linda, incluso me llega a dar consejos o yo le pregunto cosas. Con Sara y con todas las otras malcriadas tenemos mucha comunicación."

"Tenemos esa química y me atrevo a decir que somos amigas. En verdad me siento muy afortunada de estar con todos, estas actrices y actores, como Dolores Heredia, de quien soy fan. Superafortunada compartiendo con ellos. Les pido que no se pierdan este proyecto, porque es un tema muy interesante para México y la sociedad. Se van a emocionar con todos los personajes. Se podrán identificar con algunos”, concluye.