Elsa Pataky provoca "envidias" al presumir el desnudo de Chris Hemsworth en "Thor: amor y trueno"

Para luchar contra esta amenaza, Thor debe reclutar a sus amigos Valkyrie, Korg y a su ex novia Jane Foster , quien misteriosamente puede empuñar el Mjolnir y por ende, poseer su gran poder.

"Uy mi marido, mi marido (la envidia me corroe)", "OMG que envidia que seas la esposa de Thor, quien fuera tú", "de verdad que desearía ser tú, tener a ese papasito en casa para ti sola", "ya sabemos que es tu esposo, ¿no lo prestas un ratito? jaja", "pues con tu permiso, no puedo esperar para verlo", "todos los planos de Chris son increíbles, para qué nos vamos a engañar" y varios mensajes más, ha recibido la esposa de Chris Hemsworth .

Los comentarios de parte de sus fans no se hicieron esperar . Una de ellas manifestó que le tenía envidia por ser la esposa de Thor .

Junto a una serie de fotografías del estreno de "Thor: amor y trueno", Elsa Pataky manifestó: "que noche más increíble en la premiere de Thor, es con diferencia mi película favorita de todas las que ha hecho Marvel. No te pierdas el increíble plano del culito de mi marido".

