Elsa Pataky y Chris Hemsworth: ¿cómo se conocieron y enamoraron?

Los actores Chris Hemsworth y Elsa Pataky son una de las parejas más queridas y sólidas del showbiz. Llevan más de una década casados, formando una hermosa familia junto a sus tres hijos: India y los gemelos Sasha y Tristan.

Elsa Pataky es una reconocida actriz, periodista, productora y modelo originaria de Madrid, España. Saltó a la fama gracias a su personaje de Raquel Alonso, en la serie de televisión española "Al salir de clase". Además, la esposa de Chris Hemsworth, ha participado en producciones francesas, italianas, británicas y estadounidenses, entre estas, varias de las películas de la saga "The Fast and the Furious".

Por su parte, el actor y productor australiano Chris Hemsworth obtuvo gran fama mundial, gracias a su personaje de Thor, en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), protagonizando diversas películas como "Los Vengadores", "Thor: un mundo oscuro", "Los Vengadores: era de Ultron", "Thor: amor y trueno" y otras más.

En redes sociales, Elsa Pataky provoca "envidias" entre sus seguidoras, por ser la esposa de Thor. "De verdad que desearía ser tú, tener ese papacito en casa para ti sola", es uno de los muchos comentarios que recibe, cuando postea una fotografía junto al padre de sus hijos.

¿Cómo se conocieron Elsa Pataky y Chris Hemsworth?

La celestina que logró que los actores se conocieran, fue una profesora de inglés que ayudaba tanto a Chris como a Elsa, con sus respectivos acentos cuando estaban en un proyecto cinematográfico.

Esta profesora le habló a Elsa Pataky sobre "un chico australiano con el que trabajaba en una película". En su blog, la actriz española manifestó: "conociéndome muy bien a mí y también a él, estaba convencida de que nos íbamos a llevar muy bien".

En ese entonces, Elsa Pataky acababa de salir de una relación amorosa, por lo que no tenía intereses en conocer a nadie y andar en citas. "Pero ella insistió, me dijo que era un buen chico, que le diera una oportunidad, así que accedí a conocerle".

Chris Hemsworth y Elsa Pataky se conocieron a fines del 2019 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Unos días después, ella tuvo que regresar a España para filmar la película "Didi Hollywood". Durante tres meses no se volvieron a ver, "pensé que si le importaría, me esperaría. ¡Y hasta hoy!", resaltó en su blog.

En una entrevista para la revista Elle, Chris Hemsworth comentó sobre el primer encuentro que tuvo con Elsa Pataky.

"Desde la primera vez que nos conocimos, teníamos sentido, es divertida, es extrovertida, tiene sentido del humor y una actitud apasionada hacia la vida, lo cual es bueno para tratar de seguir".

En el 2010 comenzaron su relación amorosa. Estaban destinados a permanecer juntos. Hicieron su primera aparición pública en la inauguración del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California. Para sorpresa de sus miles de seguidores y del showbiz, se casaron en secreto el 25 de diciembre de 2010, en una playa de Indonesia.

Para ese día tan especial, Elsa Pataky lució bellísima al usar un vestido blanco marfil de Armani Privé, realizado en seda, con talle sirena y una cola ribeteada por pequeños volantes plisados. Chris Hemsworth, todo un galán, con un traje Giorgio Armani, también en blanco marfil, pero sin chaqueta.

Cabe mencionar que tres meses después de haber comenzado su relación amorosa, Chris y Elsa se fueron de vacaciones a Indonesia y por cosas del destino, sus respectivas familias también estaban de viaje en este lugar. Ante esto, tomaron la decisión de casarse. "Honestamente, teníamos a nuestras familias de vacaciones al mismo tiempo, al azar y dijimos: 'esta es una buena oportunidad con todos juntos', así que simplemente lo hicimos".

Fruto de su amor, tuvieron a su primogénita, India Rose, en mayo de 2012. Un par de años después, la familia creció con la llegada de los gemelos Tristán y Sasha. Actualmente, la pareja y sus hijos viven en Byron Bay, Australia.

Antes de conocer a Elsa Pataky, Chris Hemsworth tuvo una relación con la actriz australiana Isabel Lucas. Con respecto a los amores del pasado de la española, anduvo con el ex piloto de motociclismo español Fonsi Nieto, con el cantante español Michaël Youn, con el actor estadounidense Adrien Brody y con el actor francés Olivier Martínez.