Elton John a punto de concluir la gira Down Under

Elton John tiene la intención de tocar en sus shows restantes en Nueva Zelanda y Australia, dijeron sus promotores de la gira el lunes, un día después de que la enfermedad hizo que el cantante perdiera la voz y interrumpiera una actuación.

Los videoclips publicados en línea por los fanáticos en la presentación del domingo por la noche mostraron a John llorando cuando le dijo a la multitud que no podía seguir por más tiempo. El cantante de 72 años dijo que tenía neumonía al caminar y fue asistido fuera del escenario.

Los promotores del tour, Chugg Entertainment, dijeron que John estaba descansando y los médicos confiaban en que se recuperaría. Dijeron que un concierto planeado para el martes en Auckland se retrasaría hasta el miércoles por recomendación de los médicos.

"Elton John estaba decepcionado y profundamente molesto por tener que terminar su concierto de Auckland temprano anoche", dijeron los promotores en su declaración.

El concierto fue parte de la gira de John Brick's Farewell Yellow Brick Road. Además del retraso en la presentación del miércoles, John está programado para tocar nuevamente en Auckland el jueves y luego en siete presentaciones en Australia antes de viajar a Estados Unidos y Canadá.

Agradeció a los asistentes al concierto a través de una publicación de Instagram y se disculpó por terminar el programa antes de tiempo.

"Quiero agradecer a todos los que asistieron al concierto de esta noche en Auckland. Me diagnosticaron neumonía en la marcha hoy, pero estaba decidido a darle el mejor espectáculo humanamente posible ", escribió John. “Jugué y canté con todo mi corazón, hasta que mi voz no pudo cantar más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que tenía ".

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que vio el programa y conoció a John durante unos cinco minutos antes de que comenzara a tocar.

"Se notaba que no se sentía bien y dijo que no se sentía bien", dijo Ardern. "Así que creo que se podía ver eso en el escenario anoche, lo que creo que es solo un crédito a su compromiso con sus fanáticos".

Ardern dijo que la pareja discutió sobre política y cómo a su hija pequeña Neve le encanta bailar con su música. John ha expresado previamente su admiración por el líder de Nueva Zelanda.

El New Zealand Herald informó que John le dijo a la multitud que estaba enfermo, pero que no quería perderse el espectáculo. Se desplomó en un taburete y requirió atención médica después de realizar "Someone Saved My Life Tonight", pero se recuperó y continuó jugando, informó el periódico. Más tarde, cuando intentó cantar "Daniel", se dio cuenta de que no le quedaba voz y fue escoltado fuera del escenario.

John acababa de regresar a Nueva Zelanda después de actuar en los Premios de la Academia en Los Ángeles. Ganó un Oscar a la mejor canción original por su tema musical para la película "Rocketman".

Según la Clínica Mayo, la neumonía al caminar es un término informal para una forma más leve de neumonía que no es lo suficientemente grave como para requerir hospitalización o reposo en cama. Afecta el tracto respiratorio y con mayor frecuencia es causada por bacterias.