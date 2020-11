Elton John lanzará 'Jewel Box' para conmemorar 50 años de carrera

Estados Unidos.- El cantante, compositor y pianista británico, Elton John, lanzará este 13 de noviembre un boxset titulado 'Jewel Box', en donde incluirá contenido exclusivo y nunca antes visto para celebrar sus cincuenta años de trayectoria artística, noticia que tiene a todos sus fanáticos muy emocionados e impacientes por tenerla entre sus manos.

De acuerdo con información del video promocional oficial de este artículo, se incluirán 148 canciones, entre inéditas, demos y ya publicadas a través de UMC y EMI. Este material se dividirá en tres partes: Deep cuts, And this is me y Rarities & B-Faces y estará disponible en forma física y digital.

Serán en ventas individuales o sets de 8 CDs, 4, 3 y 2 LPs. Toda la música recopilada fue curada personalmente por Elton John y contendrá alrededor de 60 canciones inéditas de la primera etapa colaborativa del cantante con Bernie Taupin, poco más de 80 temas que son ya conocidos, así como un libro ilustrado con cine páginas que contienen notas y escritos del mismo Rocket Man.

Este tesoro de colección de Elton John vendrá con un hermoso libro de pasta dura en donde se tendrán ubicados los discos en la parte posterior y todo envuelto en una funda exterior. Cada una de las secciones viene acompañada con nota extensas del cantante, con un comentario en formato track by track para Deep Cuts.

Para adelantar un poco sobre lo que se viene con este magnífico proyecto, el cantante lanzó el tema 'Sing me no sad songs', un demo inédito que data del año 1969. En Amazon México podemos encontrar el boxset en su edición súper de lujo, que incluye todo lo mencionado anteriormente, en poco más de $3,800 pesos.

Profundizar en cada período de mi carrera con tanto detalle para Jewel Box ha sido un placer absoluto. Siempre quiero seguir adelante con todo lo que hago y mirar hacia el futuro, pero tener tiempo durante el encierro para hacer un balance y sacar estos momentos de mi memoria de cada época ha sido una alegría", comentó Elton John con el anuncio de su nueva recopilación.

Elton John lanzará 'Jewel Box' para conmemorar 50 años de carrera. Foto: Instagram

Como devoto coleccionista de discos, este proyecto realmente me ha emocionado y no podría estar más feliz con el nivel de artesanía involucrado en una caja tan cuidadosamente seleccionada y construida con tanto cariño. Estoy seguro de que mis fans lo disfrutarán tanto como yo", agregó para finalizar.

Mientras que en la página oficial de Elton lo encontramos en $149.99 dólares ($3.045 pesos mexicanos sin contemplar el envío, el juego de 8 CDs y el libro se encuentra en $103.99 ($2.111), los vinilos de Deep Cuts en $77.99 ($1583), And this is me en $30.99 ($629) y Rarities & B-Sides en $42.99 ($872) tomando en cuenta el actual precio de dólar en México. 1 dólar estadounidense es igual a $20.31 pesos mexicanos.

Este no ha sido el único proyecto reciente de Elton John, recordemos que ya se encuentra disponible la increíble muñeca Barbie de colección y edición limitada vestida como él. La famosa fábrica de juguetes y el cantante estadounidense trabajaron de la mano para trabajar en este diseño que sin duda quedó increíble y refleja mucho de la carrera del Rocket Man.

El cantautor trabajó con Mattel en una muñeca Barbie rubia vestida con un sombrero en color morado, gafas de sol rosas, una blusa brillante debajo de una chaqueta de bombardero con brillantes "Elton" en la parte delantera, estrellas en las mangas y un dobladillo de arcoíris en los pantalones donde también se incluyen las iniciales "E" y "J".

Elton John también trabajó al lado de Mattel para lanzar una Barbie inspirada en él. Foto: Instagram

La nueva figura de la muñeca, cuyo costo es de $50 dólares ($1,016 pesos mexicanos), pertenece a la línea de Gold Label of Barbies de Mattel, una línea que produce alrededor de 20.000 copias o menos de colección. Cada uno de los paquetes se encuentra numerado secuencialmente y viene acompañado de un certificado de autenticidad y un soporte para el juguete.