Elvis Crespo canta improvisada versión de "Suavemente", al recibir su vacuna contra el Covid-19

Elvis Crespo, aclamado cantante estadounidense con orígenes puertorriqueños, dio a conocer a través de sus redes sociales haber recibido su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Acompañado de su esposa, a quien también le aplicaron su dosis, el intérprete merenguero acudió a un centro de vacunación con modalidad Drive Thru en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos), causando gran furor entre el personal médico.

Antes de recibir su primera dosis, Elvis Crespo manifestó que estaba tranquilo y contento por vacunarse "Me voy a vacunar gente, toy' contento, (para) ya salir de eso", expresó el cantante de 49 años de edad. Asimismo manifestó:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La vida continúa, el mundo sigue dando vueltas, hay que fluir.

Leer más: Tenemos 4 millones de vacunas disponibles; AMLO anuncia ampliación de vacunación Covid-19

Cuando le tocó su turno para vacunarse contra el Covid-19, Elvis Crespo interpretó una versión improvisada de su éxito mundial "Suavemente". Al inicio dicho tema musical dice: "suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios desándome otra vez". Cuando la enfermera le iba a aplicar la dosis, el merenguero cambió la letra de su canción: "suavemente púyame, que no me duela, que no me duela".

Al principio el personal médico no sabía si se trataba de Elvis Crespo; no fue hasta que se quitó su cubrebocas cuando corroboraron su identidad, causando gran furor. Antes de que se fuera le pidieron la fotografía del recuerdo. De acuerdo con el cantante nacido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, las enfermeras eran de distintas nacionalidades.

"Vacuna parranda, vayan a vacunarse mi gente, feliz salí del centro de vacunación con las cubanas, dominicanas, jamaicangirls, haitianas y hondureñas". Sus fans aplaudieron la sencillez que posee. "Esto es un verdadero artista, grandísimo, la humildad engrandece más que cualquier cosa".

Leer más: Científicos de la OMS creen haber descubierto el origen real del coronavirus

Elvis Crespo le regaló un momento de relax al grupo de enfermeras quienes pasan largas horas aplicando las dosis contra el Covid-19. "Si todos fueran así como tú, eso es lo que te hace grande, tu sencillez y humildad", expresó otro de sus seguidores en Instagram.

Suscríbete a Disney Plus