Elvis Presley: lista de canciones que marcaron su carrera como "El rey del Rock & Roll"

Al poco tiempo de haber firmado con la compañía discográfica RCA Records, el cantante y compositor estadounidense Elvis Presley, se convirtió en la figura principal del popular sonido del Rock & Roll. Se apoderó de los programas de televisión y de los primeros lugares de las listas de ventas de álbumes.

Elvis Aaron Presley revolucionó el Rock & Roll. No solo desempeñó un fundamental papel para definirlo como un género musical, sino también, para darle un toque de la cultura juvenil y una actitud rebelde. Por esto y mucho más, es considerado "El Rey del Rock & Roll".

Entre las canciones que marcaron su carrera estás "That's all right", un blues, pero con el ritmo acelerado, grabación que marcó los inicios del Rock & Roll.

"Mistery train", tema de Junior Parker, es considerado uno de los grandes clásicos de Elvis. Otras de las canciones claves en su trayectoria fueron "Blue moon", "Hound dog", "Love me tender", "Are you lonesome tonight?", "His hand in mine" y "Jailhouse rock".

El tema "Viva Las Vegas" también marcó la grandiosa trayectoria musical de "El Rey". Fue usada en la banda sonora de una de las mejores películas de Elvis Presley, titulada como la canción. Aunque en su momento no tuvo gran éxito, con el paso del tiempo ha tenido gran impacto.

En esta lista no pueden faltar "Suspicious minds", su decimoséptimo y último número uno, y marcó el definitivo regreso de Elvis al mundo del rock, así como "Burning love", su último gran hit.

El 16 de agosto de 1977, la industria musical se sacudió con una impactante noticia: ¡el rey había muerto! Aquel tiste día para el Rock & Roll, Elvis tomaría un vuelo con destino a Memphis, Tennessee, Estados Unidos, donde iniciaría una nueva gira. Sin embargo, por la tarde, su novia Ginger Alden lo encontró inconsciente en el suelo del baño de su habitación, en su mansión Graceland, en Memphis.

Al llegar los paramédicos, trataron de reanimarlo, pero no lo lograron. Su muerte se hizo pública a las 3:30 p. m. en el Baptist Memorial Hospital. Elvis Presley falleció a los 42 años de edad, a causa de un infarto agudo de miocardio. Cabe mencionar que la salud del cantante comenzó a deteriorarse tras su divorcio de la actriz y empresaria estadounidense Priscilla Presley y su excesivo consumo de drogas.

El funeral de "El Rey del Rock & Roll" se realizó en Graceland. Fue sepultado el cementerio de Forest Hill al lado de su madre, Gladys Love Presley.