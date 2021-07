Elvis Presley vuelve, pero esta vez con su propio canal de "streaming"

Los Ángeles. El icónico cantante y actor Elvis Presley, una de las estrellas más importantes de la música estadounidense del siglo XX, volverá a cobrar actualidad en el panorama musical, pero esta vez, a través de su nuevo canal en "streaming".

La creación de este canal será posible gracias al acuerdo alcanzado por la compañía Cinedigm y los herederos de la estrella que se agrupan en la empresa Elvis Presley Enterprises, informó la primera en un comunicado.

El nuevo servicio transmitirá exclusivamente la programación de películas y televisión de "el rey del rock and roll" junto con otros documentales musicales y filmes de otros artistas.

The Elvis Presley Channel, nombre que se dará al canal, espera ser lanzado a principios de 2022, y podría estar disponible en Estados Unidos y Canadá para plataformas lineales y en televisores conectados a la red, además de otros dispositivos digitales, según Cinedigm.

Leer más: "Relación de padre a hijo": Andrés García revela que cuidó de Luis Miguel cuando era niño

Hay pocas personas más icónicas que Elvis Presley, él trasciende el tiempo, el género y el medio”, dijo Erick Opeka, presidente de Cinedigm Digital Networks en el comunicado.

Foto de Instagram

“La oportunidad de construir un canal de marca alrededor de Elvis abre posibilidades de transmisión a un grupo demográfico completamente nuevo en el segmento de más rápido crecimiento del negocio con publicidad. El canal permitirá que una audiencia completamente nueva experimente a Elvis, al mismo tiempo que brindará a sus fanáticos una mirada más profunda a su ídolo ".

Cinedigm prevé presentar una programación continua de Elvis con especiales exclusivos y documentales que incluyen Singer Presents ... Elvis (el especial de regreso de las estrella en del 68), Elvis Aloha de Hawaii Via Satellite y Elvis by the Presley, entre otros especiales.

El nuevo canal brindará a los espectadores una visión íntima del artista que definió una generación con películas exclusivas, especiales y documentales. También les dará a los fans la oportunidad de ver imágenes inéditas de los Archivos de Graceland, la residencia de la estrella fallecida en 1977.

Foto de Instagram

Leer más: Gina Montes, de "La Carabina de Ambrosio", la vedette que ganó lo que quiso y terminó como bordadora

Elvis Aaron Presleynota era originario de Tupelo, Misisipi (8 de enero de 1935-Memphis, Tennessee; 16 de agosto de 1977) y fue uno de los cantantes estadounidenses e iconos culturales más populares del siglo XX, conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis.

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS