Elyfer Torres, en busca de ser una mejor actriz cada día

Cuando hacemos lo que nos gusta, simplemente lo hacemos con pasión, con mucha entrega. La joven actriz mexicana Elyfer Torres hace en verdad con gran pasión, eso que tanto esfuerzo le ha costado, la actuación, donde ha encontrado la libertad de ser y el auto conocimiento.

Foto: cortesía

“Yo creo que el proceso actoral es un proceso constante de auto conocimiento y auto descubrimiento, todo lo que soy hoy es una consecuencia de lo que he vivido a lo largo de mi vida y de lo que he aprendido, definitivamente la actuación es parte de mi esencia”, comentó la bella Elyfer Torres en una agradable charla con EL DEBATE, resaltando que la actuación la ha hecho conocerse mucho así misma y gracias a esto, saber quien es, como es y que es lo que quiere:

Y a partir de ahí es donde puedo crear a otras personas, es mi pasión más grande ya que me hace sentir algo que en verdad, nunca había sentido en mi vida.

Foto: cortesía

Una gran oportunidad llegó para Elyfer Torres en la segunda temporada de "La Piloto", uno de los melodramas más exitosos del momento en la televisión mexicana.

“Estoy súper contenta de poder estar en este proyecto tan grande que le esta yendo tan bien, no estuve en la primera temporada pero estoy ya en la segunda con 'Claire' mi personaje, ha sido muy increíble, al día siguiente de la fiesta de estreno que tuvimos todos los actores para ver el primer capítulo, nos enteramos que estuvimos en los primeros lugares de audiencia, muy contenta de saber que la ido muy bien, es una presión más grande cuando se trata de una segunda temporada, ya que mucha gente ya espera algo, tienen algo en mente que creen que va a pasar, la verdad la producción lanzó como la vara muy alta en todo sentido”.

'Claire', el personaje de Elyfer, es la recepcionista de US-FLY, la línea aérea de los y las pilotos: “mi personaje se encarga de reservarle los vuelos a todos los pilotos, darles los accesos a las oficinas centrales de US-FLY, mi personaje entra desde el inicio de la serie, siempre esta en su área de trabajo y de pronto tiene varios conflictos porque ella es muy inocente, digamos un poco por culpa de ella, sin quererlo, entran los villanos a US-FLY, ella les da el acceso a los malos, ella no sabe que esta haciendo por su inocencia”.

Elyfer Torres, quien además es conductora del programa "Te Cae", se encuentra muy satisfecha con todo lo que esta pasando en su vida en estos momento, más que un reto formar parte de "La Piloto", lo disfrutó mucho ya que aprendió del proceso, así como de todos sus compañeros actores y actrices quienes llevan toda su vida dedicándose a la actuación.

No solo se trata de un personaje nuevo, sino también de una actriz nueva, tengo 21 años y he trabajado profesionalmente desde hace unos tres años pero en proyectos más unitarios de Televisa.

"Entonces llegar a este proyecto la verdad me emocionó muchísimo, también tengo un programa donde soy conductora que se llama 'Te Cae' y esta súper cool porque me dirijo a audiencias muy jóvenes y esa misma audiencia joven me escribe que me ven en 'La Piloto', eso me hace muy feliz, poder entrar de diferentes lugares a diferente publico”.

Foto: cortesía

Sobre el programa del que es conductora y guionista, "Te Cae", se trata de una iniciativa de Snapchat y producida por Televisa Digital, un programa de entretenimiento donde la bella y talentosa Elyfer habla de noticias del espectáculo, serie y más, para una audiencia de entre los 13 a los 24 años de edad.

La verdad me divierte mucho, al ser conductora y guionista, tengo la oportunidad de decidir sobre que quiero hablar y como lo quiero decir, es como encontrar mi propia voz, poder comunicarle a más personas lo que siento, opino sobre un tema o una noticia en específico.

Con tres meses al aire, "Te Cae" ha sido recibido muy bien por la audiencia.

Por otra parte, pronto podremos ver a Elyfer Torres en la esperada serie "El secreto de Selena", donde su personaje de Gabriela Contreras, la imitadora más famosa de Selena (un personaje de la vida real), revela un asombroso secreto de la Reina del Tex Mex y a partir de eso, se abre una nueva línea de investigación para la periodista María Celeste Arrarás, quien llevó a cabo una intensa investigación sobre el asesinato de Selena Quintanilla.

La actriz contó que en un principio hizo casting para el papel principal, el de Selena. Sin embargo, será Maya Zapata quien interprete a la querida cantante.

Posteriormente la producción se comunicó con Elyfer para un casting general y ver que personaje podría hacer: "que padre que la producción me haya buscado nuevamente, eso indica que les gustó mi trabajo".

Elyfer Torres, quien se declaró una gran fan de Selena Quintanilla, contó sobre su personaje de Gabriela Contreras: "es una mujer de Monterrey, dedica su vida a imitar a Selena, durante mucho tiempo estuvo en el anonimato, cuando Selena muere ella se vuelve viral. Como ella sabe mucho de Selena la invitan a cantar a un programa de televisión y revela un secreto de Selena, que ella quería comprar una casa en Monterrey, aquí se abre una nueva línea de investigación para María Celeste".

Vamos a ver como se van descubriendo todos los secretos, iremos descubriendo un lado de Selena que nunca habíamos visto, de mi parte uff, amé a con todo mi ser cuando Gabriela Contreras imita a Selena, ya que tuve la oportunidad de ser Selena por un momento, me encantó, la caracterización fue increíble.

Tenemos todo un abanico de opciones para deleitarnos con el talento artístico de Elyfer. Otro de los proyectos en lo que participa, es en "Nicky Jam, el ganador", una serie producida por Endemol Shine Boomdog y en asociación con Telemundo. Está basada en la vida del cantante y compositor Nicky Jam.

Tengo el honor de interpretar a Julia, quien fue el primer crush de Nicky Jam, la primera chica que le gustó, Nicky Jam es productor ejecutivo de esta serie y es también actor, me la pase muy bien, es una serie bien hecha, con una producción increíble.

Elyfer Torres, una joven actriz quien comenzó su preparación desde muy pequeña. Su primera escuela de actuación formal fue el CEA infantil de Televisa: "tenia 12 años y desde entonces no he parado de prepararme actoralmente y lo sigo haciendo".

La actriz resaltó una parte fundamental de su persona. Se trata que cada día de su vida busca ser una mejor actriz.