Elyfer Torres aprendió la lección y rompió con los estándares de belleza

Elyfer Torres transmitió con su personaje protagónico en Betty en NY un poderoso mensaje en contra de los cánones de belleza. "Lo más importante que Betty aportó a mi vida fue esta idea de que las mujeres no solamente tienen que aspirar a ser bonitas y nada más", recalcó la actriz mexicana en una charla con EL DEBATE.

La también cantante mencionó que las mujeres pueden aspirar a muchas cosas más que solo ser bonitas, "al final la idea de belleza es una construcción social que nos encadena a hacer algo que no somos, cada una podemos definir lo que es la belleza para nosotras y ser libres a partir de eso; también Betty me enseñó a amarme tal cual soy, me reafirmó que no importa de dónde venga, no importa cómo te veas, ni cuál sea tu género, puedes lograr todo lo que te propones y sueñas, esas son cosas que me llevo para siempre de Betty, que si bien son cosas que yo ya consideraba y pensaba antes como verdades absolutas, ahora las tengo súper impregnadas en mí, y creo que también es lo mágico de los personajes, que nos contagian, que podemos aprender a partir de ellos y de ellas".

La actriz Elyfer Torres participó anteriormente en "El Secreto de Selena", "La Piloto 2" y varios proyectos más. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Tras su fabuloso y plausible protagónico en "Betty en NY" (telenovela estadounidense producida por Telemundo, siendo una adaptación de la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea"), Elyfer Torres se integró a la segunda temporada de la serie "Enemigo íntimo" un drama criminal, producida por Argos Comunicación y Telemundo Global Studios, protagonizada por Raúl Méndez, Fernanda Castillo y Matías Novoa.

En este proyecto Elyfer interpreta a "Alicia García", una mujer solitaria que toma la mala decisión de entrar a "Las Dunas", convirtiéndose en la mano derecha de "Roxana Rodiles" (Fernanda Castillo).

El personaje es muy distinto a lo que había hecho antes, fue un muy buen reto para mí, también quería separarme lo más posible de Betty, desde cómo se ve ella, hasta cómo vive, esta historia tiene muchos altibajos, y también algo que creo que a la gente le pueda gustar mucho es que te va a tener al borde del asiento todo el tiempo.

"Alicia ve a Roxana con una gran admiración y quiere ser como ella, ve en ella una figura materna, Alicia tiene esta necesidad de sentirse protegida, por eso empiezan a trabajar juntas, contarles más sería spoilearles, pero a Alicia le pasan muchas cosas a partir de entrar al crimen con este grupo de mujeres de 'Las Dunas'".

Elyfer Torres en su personaje de "Alicia" en la segunda temporada de "Enemigo íntimo". Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Aunque al principio le costó un poco de trabajo integrarse al elenco de "Enemigo íntimo", el buen compañerismo facilitó todo "Fue una gran experiencia, venía de Betty en NY, amé mucho ese proyecto, amé a todo el equipo, hice familia literalmente con todos y todas, cuando llegó un Enemigo íntimo al principio me costó trabajo el proceso de integración porque ellos ya venían de una primera temporada".

Yo venía como de esta ruptura de Betty porque se acababa de terminar, pero honestamente me recibieron con los brazos abiertos, eso hace que el trabajo sea más sencillo.

Elyfer Torres se demostró a sí misma que puede interpretar cualquier personaje. Para su personaje de "Alicia" visitó una correccional de menores, para saber cómo viven, la experiencia de no saber cuándo van a recuperar su libertad, porque muchas personas que están ahí no lo saben.

"Obviamente eso te mantiene en un estado mental de ansiedad, de estrés, que nosotros, como personas fuera de, nunca vamos a comprender, para mí era importante entender la naturaleza de ese estado anímico, para poder sentirme en verdad en la piel de Alicia y de cómo ella se pudiera sentir estando adentro sin nadie y sabiendo que la única persona que tiene en la vida está con riesgo de morir, que es justo lo que le pasa a su mamá".

En verdad es muy interesante ver a Elyfer Torres en esta transición. "Betty en NY" es una comedia romántica, divertida, más light, y "Enemigo íntimo" es más pesado, es más denso incluso de grabar, por las escenas que tiene. Alicia es una persona que vive mucho acoso, muchas cosas horribles, "y construir una persona con este nivel de trauma es más complejo, no es que los otros personajes no sean complejos, claro que lo son, pero vienen de otro lugar, Alicia tiene esta característica, que es la pérdida de su libertad", manifestó la actriz.

Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Por otra parte, Elyfer llevó a cabo un proyecto de cuarentena durante estas semanas de aislamiento social. Se trata de su podcast "Sé volar", donde tiene invitados como Ricardo Peralta, Joaquín Bondoni, Erick Elías y varios más, donde charlan sobre cómo hacer realidad los sueños.

Nace de la necesidad personal que yo tenía en ese momento de sentirme bien, honestamente eran momentos de mayor incertidumbre, ahorita ya estoy más tranquila.

"Fue para que las personas pudieran relajarse un poco y escuchar algo positivo, algo de inspiración, una charla con amigos a quienes quiero y admiro, una charla de cómo ellos lograron sus sueños, cómo lograron llegar a donde están; también tengo un público bastante joven y me gustaría que crecieran conscientes, fuertes, empoderados, empoderadas, que crezcan con estas ganas de hacer y aunque tengan un circulo social cercano de personas tóxicas que crean que no pueden lograrlo, que escuchen en algún otro lugar que si pueden".

