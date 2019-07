Elyfer Torres representa a las personas reales en Betty en NY

Hace 20 años el personaje de Beatriz Pinzón Solano (interpretado por Ana María Orozco) en la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea conquistaba a la audiencia junto a sus entrañables amigas de El Cuartel. Un persona que ha sido interpretado muchas pero que nunca había sido tan inclusivo y representativo. La joven, talentosa y carismática actriz Elyfer Torres protagoniza la nueva adaptación de esta historia bajo el nombre de Betty en NY, donde se muestra a una Betty más millennial.

“Está acostumbrada a las redes sociales y no le ve problema a ser fea, cuando otras personas se lo ven, para mi quitarle el adjetivo ‘la fea’, es una joya, dejarlo en Betty en NY que cuenta la historia de una mujer en Nueva York no tiene ninguna connotación, no tiene ningún adjetivo calificativo, no definimos a Betty por como se ve sino que dejamos que sea una mujer como ella es, pero si existe todo este conflicto de que las mujeres y hombres de la industria de la moda la atacan por no verse como convencionalmente es la belleza”, comentó Elyfer Torres en una charla con EL DEBATE.

Betty en NY (protagonizada también por Erick Elías) es producida por Telemundo Global Studios para Telemundo, fue estrenada el 6 febrero de 2019 en Estados Unidos por esta misma cadena hispana; cabe resaltar que esta nueva adaptación estuvo muy involucrado Fernando Gaitán, escritor de la historia original de 1999. La telenovela por fin tuvo su estreno en México, siendo muy bien recibida por al audiencia. Será transmitida de lunes a viernes a las 22:30 horas por Canal 9 de Televisa.

Elyfer Torres resaltó un cambio necesario en esta nueva era de la televisión, donde las personas tienen más opciones de contenidos para elegir; se trata de la representación.

“Que Betty en NY tenga una protagonista que no corresponda a los estándares de belleza, que tiene el pelo chino, no tan guapísima como estamos acostumbrados a ver a las protagonistas, me parece muy bueno porque nos vemos representadas, las mujeres de todo el mundo necesitamos representación, ver los personajes y decir: ‘así soy yo’. Betty está donde está por su talento y nada tiene que ver si es negra o blanca, si tiene rastas o no, da igual, lo que la puso en ese lugar fue su talento, esta idea de los guapos y las guapas se esta terminando porque las personas reales, la personas comunes somos nosotros".

El 90 por ciento no nos parecemos a las personas que nos pusieron como protagonistas anteriormente, ahora me siento mas representada.

Elyfer Torres inició con su preparación artístia desde temprana edad. Foto: cortesía

La telenovela ahora se desarrolla en Nueva York, lo que la hace una historia mas multicultural y diversa a comparación de hace 20 años, según mencionó la actriz. “Betty es una mujer súper inteligente que la mueven sus capacidades intelectuales, es una Betty totalmente diferente a la que vimos hace 20 años, imagínense a ese Betty pero 20 años después, con la tecnología que tenemos ahora, con las redes sociales, con los medios masivos con un mensaje diferentes, con la industria de la moda como esta actualmente".

La gente que la rodea son de diferentes culturas y nacionalidades, parte de nuestra realidad y de nuestra actualidad es eso, la diversidad y la inclusión.

"Betty sigue siendo esa mujer súper inteligente que se enamora de su jefe, la historia sigue manteniéndose igual, hay vertientes nuevas, hay personajes que no estaban en la versión original o personajes que estaban pero no tenían tanto juego”, señaló la actriz.

La joven actriz mexicana, a quien anteriormente vimos en proyectos como La Piloto 2 y El Secreto de Selena, buscar a través de su personaje en esta producción de Telemundo, unos valiosos mensajes. Uno de estos sería la ruptura de los estereotipos de belleza y de género: “¿y por qué de género también?, porque Betty al final es mujer y termina por ser discriminada por ser fea, por ser mujer y por creer que no puede estar en una gran posición dentro de su trabajo, aquí hay un mensaje muy especial, no importa cual sea tu género ni como te veas ni de donde vengas, tu puedes lograr todos tus sueños”.

Otro sería uno simple y muy vital, el amor propio. “Al final el objetivo de la vida no es ser bonito o bonita, se trata de ser felices, el amor propio para mi es un mensaje súper valioso, porque cuando tu te amas todo cambia, es una historia que habla de amor propio, de una mujer que se encuentra a sí misma y empieza a valorarse y amarse, el dolor que le ayudó a crear a esa mujer ya no la lastima más, al final tu eres el único que puede permitir que te lastima y que no”.

La actriz mexicana Elyfer Torres tuvo una gran oportunidad en este proyecto de Telemundo.

Como dijeran muchos abuelitos, “lo que es para ti, es”. El proyecto de Betty en NY llega en un momento en la joven vida de su protagonista, donde se unieron la preparación y la oportunidad.

“Estoy muy agradecida con la vida, con Telemundo por darme esta gran oportunidad de protagonizar, ósea, darle la oportunidad a alguien que no ha protagonizada una historia tan importante, en un proyecto que le invirtieron tanto, sobre todo con historia que ya mucha gente conoce; si fue como un volado, podía salir muy bien o muy mal, podría ser increíble para la cadena y para mi carrera, como podría ser desastroso, porque si no les gustaba iba a sr debut y despedida, afortunadamente les gustó, espero poder seguir creando más personajes”.

La también conductora recalcó que a sus 22 años de edad, el recibir la noticia que después de varios castings sería la protagonista de este proyecto, es la mejor noticia que le han dado hasta el momento.