Ema Hueva habla de la enfermedad que casi le quita la vida

Después de estar internada varias semanas en un hospital debido al Síndrome Guillain-Barré, la modelo Ema Huevo rompió el silencio y habló de lo sucedido en el programa de SNSerio.

"En la noche me empezó a dar un dolor de cabeza muy fuerte que me levanta entonces ya me levante, me tomé una pastilla y dije 'bueno ya me pasó' entonces me vuelve a dar el dolor de cabeza ni con la pastilla se me quitó (...) se me empieza a dormir un pie, los dedos de los pies del pie izquierdo entonces me preocupó...", dijo Ema.

Por si fuera poco Ema dijo que uno de los hospitales le dio un diagnostico erróneo pues le habían informado que tenía una depresión, pero fue todo lo contrario ya que la rubia le dijo a su mamá que no se sentía nada bien con el tratamiento que le estaban dando.

"Yo no sé de donde saque tantas fuerzas, mi mamá me decía 'Madeleyn el niño esta solito, él te ocupa bastante tú tienes que echarle ganas' y yo le decia a mi mamá con las letras que ya no podía más que ya me desconectaran", dijo la presentadora en el programa.

Mientras tanto los internautas le desearon las mejores de las suertes a Ema quien ya se encuentra mejor y la felicitaron por la valentía con la que enfrentó la enfermedad.

"Es una muy buena persona , ojalá encuentre un buen lugar en otro espacio", "Que bueno que te recuperaste Madeleyn, ojala y no vuelvas a recaer otra vez", fueron algunos de los comentarios que recibió.