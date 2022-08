Ema Huevo con vestido rosita pegadito a su cuerpazo no se deja intimidar por Karely Ruiz

Madeleyn Ailnley, mejor conocida como Ema Huevo en el mundo de la farándula de 27 años de edad, ha dejado en claro que para ella Karely Ruiz, de 21, con quien ha trabajado anteriormente en el programa local Es Show, no es la gran cosa, pues ella también ha arrasado con sus fotos de infarto.

Y es que muchos fans de Ema Huevo están convencidos de que ella también tiene lo suyo e incluso mejores curvas las cuales presumió en un reciente vestido en color rosa, muy parecido al que usó Karely Ruiz en el pasado, causando reacciones de todo tipo por el cuerpazo.

Si echas un vistazo a la foto podrás ver unas piernas mucho más torneadas con las que deja sin habla a sus fans, así como una cintura de Barbie demasiado coqueta, pero eso no es todo, pues en competencia de baile le ha demostrado a su colega de Only Fans que para ritmo no le gana, mucho menos para las poses sexys, pues ya tiene experiencia en ese rango.

"Hola que bonita te lo mereces por tu trabajo", "Hermosa mujer tan bella y linda que bien te ves corazón con ese vestido te ves rica", "Hermosa espectacular que cuerpo tan precioso eres mi diosa te amo", "Un sueño de mujer, por más flores y cosas que salgan a tu lado, tu belleza las opaca", "Que hermosa estás ese mini vestido te queda muy bien qué cuerpazo tienes que hermosas bubis tienes y que hermosos glúteos tienes", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que el nombre de esta guapa modelo regia es popular se debe a que hace poco su vida estuvo en riesgo por una bacteria que estuvo en su cuerpo varios meses, la cual la tuvo internada en un hospital y que incluso señaló que ya no tenía ganas de vivir, pues dicha enfermedad la tenía muy debilitada.

Te puede interesar:

Actualmente, la vemos triunfando como influencer donde no deja nada a la imaginación con la belleza total que se carga, además siempre está compartiendo el mejor contenido para su público.