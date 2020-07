Ema Huevo presume figura mejor que la de varias artistas

Ema Huevo de 27 años se encuentra más bella y radiante que nunca, por lo que decidió recordar sus últimas vacaciones en Los Cabos, lejos del problema de salud que vivió hace unos meses el cual estuvo a punto de ocasionarle la muerte, pues como todos saben estuvo internada por una bacteria la cuál ataca los nervios, paralizando todo su cuerpo completamente, por lo que la guapa mujer se las vio negras en el pasado, pero afortunadamente está feliz de poder superar ese trago amargo.

Madeleyn Ainley nombre real de la modelo de Multimedios, desató la locura tras recuperar su figura después de haber perdido mucho peso por la enfermedad que padeció, por lo que poco a poco fue recuperando su fisico, además de llevar una buena alimentación, logrando resultados espectaculares, incluso sus más de un millón de seguidores le hacen saber que se ve mucho mejor que varias artistas, quienes recurren al bisturi para tener una cinturita, pero este no fue su caso.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana



"Oye que tremenda mujer estás para que te robe a besos", "Espero ser el afortunado de acompañarte para disfrutar del brillo de tu belleza y robar un beso con el que pueda conquistarte", "Algún día nos volveremos a deleitar con tanta belleza", "Por cierto ese día te vi en el Aeropuerto muy temprano y con maquillaje al natural con tus pecas", le escribieron a Emma Huevo al verla en la foto con la cual alcanzó más de 29 mil likes.

Muchos pensarán que Ema Huevo solo es famosa en Instagram, pero también tiene un canal de YouTube, llamado Yo Soy Madeley, donde comparte tips de belleza, anécdotas y hasta asuntos de salud relacionados con la enfermedad que vivió, contando con más de 81 mil suscriptores quienes estan felices por ver un poco más de la vida de la influencer originaria de Monterrey.

Ema Huevo luciendo una figura de envida en Los Cabos/Instagram



Aunque muchos no lo crean Madeleyn Ainley ya estuvo casada hace un par de años y fruto de esa relación tuvo un hijo el cual ama con toda su alma, incluso lo ha presumido en redes sociales, pero la relación entre la modelo y el padre de su pequeño no funcionó del todo, por lo que ha dicho en su canal como es la relación que tiene con él.

El canal de Ema Huevo y algunos de sus videos/captura de pantalla

Tuve errores, no busco hablar mal de él, no busco hablarle a mi hijo mal de su papá, por que yo creo que sería el primer punto malo que uno de mujer mamá luchona, luchona como se dice tendríamos mal, en principio sí me agarró una ataque de ansiedad de coraje, porque a lo mejor no podiamos regresar, no podiamos estar bien, con el tiempo fui superandolo fui saliedo, fui hablando con amigas...", dijo Madeleyn Ainley cuando se separó del padre de su hijo.

El golpe más fuerte que vivió fue estár postrada en cama, ya que no podía atender a su hijo quien estaba con la mamá de ella, por lo que hubo un momento en que se daría por vencidad, pero el miedo de que su mamá y su hijo se quedaran solos la hizo seguir luchando por su vida.

Ema Huevo recuperó su figura y causó la emoción de sus fans/Instagram

"Yo no sé de donde saque tantas fuerzas, mi mamá me decía 'Madeleyn el niño esta solito, él te ocupa bastante tú tienes que echarle ganas' y yo le decia a mi mamá con las letras que ya no podía más que ya me desconectaran", dijo la presentadora en el programa.

"Querida Ema, bendito Dios ya te estas recuperando, ahora a echarle ganas y agradecerle a Dios por darte la oportunidad de seguir, con tu familia que es la única que siempre estará contigo en momentos difíciles", "La Madeleyn es un orgullo de mujer de pie ante todo y es bueno saber que a pesar de todo está de pie", le escriben a Ema Huevo por superar la enfermedad.

Te puede interesar

"La Chilindrina" habla sobres su salud y niega estar contagiada de Covid-19

Luis Fonsi lanza junto a sus adorables, su versión de "Baby Shark"