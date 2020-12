¿Embarazada? Bárbara de Regil hace broma a sus fans y varios caen

CDMX.- La influencer Bárbara de Regil no podía pasar este lunes 28 de diciembre Día de los Inocentes sin hacer una broma a sus seguidores en las redes sociales, por lo que dejó un mensaje en Twitter con la clásica broma de estar embarazada ¿Sus fans le creyeron?

A través de un corto mensaje, la actriz mexicana Bárbara de Regil trató de hacer una broma a sus seguidores este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, donde la ciudadanía tiene la tradición de jugarle bromas a sus amigos, familiares y conocidos.

Buenos días (emoji del sol) estoy feliz (emoji de una mujer embarazada", escribió esta tarde Bárbara de Regil en su cuenta de Twitter.

El mensaje rápidamente tuvo mucha interacción, ya que la actriz tiene solo una hija, Mar Alexa de Regil a la que tuvo cuando tenía 16 años de edad, sin embargo, con su actual esposo con el que se casó en el 2017 Fernando Schoenwald no ha procreado hijos.

Debido a que los fans les gustaría escuchar que la actriz de "Rosario Tijeras" está embarazada, la broma durante este Día de los Inocentes sí le funcionó. Si bien no todos los seguidores cayeron en su mentira, algunos aseguraron que por un momento se les olvidó que día era y sí confiaron en que la actriz estuviera embarazada.

Mensaje de Bárbara de Regil | Twitter

"Yo si te creí porque justo hace unos días me estaba acordando de que dijiste que quieres un bebé/ cuidándome de no caer en ninguna y caigo en la tuya/ Me la creí, pero feliz día de los inocentes Cara pensativa ojala pronto", escribieron sus fans en respuesta a la publicación.

La mayoría de los fans no cayeron en el intento de broma de Bárbara de Regil y comenzaron a criticar su "mala broma", por ser la que más es utilizada en este día. "Es día de los inocentes Bárbara, no nos quieras ilusionar/ Casi caigo pero me acorde Ajjajajaj/ JAJAJAJAK casi caigo espero que algún día se vuelva REAL", escribieron otros seguidores.

Mar Alexa de Regil, hija de la actriz, con 16 años de edad se ha convertido en una influencer en Instagram. Amante del deporte, fue gimnasta que la llevó a ganar varios premios por su disciplina. Mar comparte junto a su madre rutinas de ejercicio, luciendo un increíble cuerpo.

Al igual que Bárbara de Regil, Mar Alexa comparte su estilo de vida en Instagram, donde comparte sus mejores atuendos para inspirar a jóvenes sobre las últimas tendencias de moda. Mar y Bárbara son muy unidas y así lo comparten en sus redes sociales, por lo que los fans están a la espera de la llegada de un hermanito, ya que la actriz ha manifestado querer tener otro hijo en un futuro.