¿Embarazada? Surgen rumores de que Kendall Jenner espera un hijo, por este tweet de su mamá

Luego de un tweet hecho por Kris Jenner, fanáticos de Kendall Jenner llegaron a sospechar que la modelo estaba embarazada de su primer hijo. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Kris Jenner habría hecho una publicación en Twitter que parecía dar a entender que Kendall Jenner estaba en la espera de un bebé, sin embargo todo se trató de una divertida confusión que le llevó un buen susto a los fanáticos de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Lanzan tráiler de Acapulco Shore 8 y la fecha de estreno

Estos rumores recordaron la polémica desatada alrededor de Kylie Jenner, quien mantuvo secreto su embarazo a los 21 años, pues internautas llegaron a creer que la segunda menor del clan Kardashian también estaría esperando ahora a un hijo.

Pese a que muchos se habían emocionado y otros reaccionaron con preocupación al considerarla aún muy joven y con un carrera en ascenso, el rumor en torno al embarazo de Kendall Jenner se trató de una ‘metida de pata’ que su madre, Kris Jenner había cometido durante la transmisión de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

La ‘momager’ había hecho una publicación en Twitter que pusó ‘con los pelos de punta’ a muchos fanáticos del reality show.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

“¡Tú puedes!”, escribió Kris Jenner, utilizando al final el emoji de un biberón, lo que hizo que muchos creyeran que Kendall estaba embarazada.

Quienes veían ‘Keeping Up With The Kardashians’ cuando vieron el tweet (como seguramente también lo hacía la madre de Kendall y Kylie), habrán entendido a qué se refería, pero no fue el caso para todos.

“Así que vamos a lidiar con otro Jenner”, “¿Acabas de anunciar su embarazo?”, “No puedo esperar para sus fotos de maternidad”, “Creí por un momento que Kendall estaba embarazada”, se lee en las respuestas al tweet.

Para quienes no vieron la última transmisión, durante el programa, Kendall Jenner había accedido a ayudar a sus hermanas Khloe y Kim Kardashian como niñera de sus hijos, para que estas pudieran tener una noche de diversión, idea de Kris Jenner al ver a la mayor del clan tan alterada por sus problemas con Kanye West.

Lo dicho por Kris Jenner se trataba de un mensaje de apoyo a su hija en su tarea como niñera de sus sobrinos, por lo que la idea de un embarazo de Kendall queda descartada.

Leer más: "Me decían, 'enójate más'": Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann actuaron sus peleas en reality show

La misma modelo reaccionó al accidente, dándole un ‘regaño’ a su madre por haberle hecho pasar vergüenza frente a millones de internautas.

“¡Mamá!, ¡esto parece un anuncio de embarazo!”, escribió Kendall Jenner en su propia cuenta de Twitter.

mom, this looks like a pregnancy announcement! ������♀️ https://t.co/VD8znkj7UQ — Kendall (@KendallJenner) March 26, 2021

Suscríbete aquí a Disney Plus.