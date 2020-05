¿Embarazada a sus 60 años de edad? Maribel Guardia responde a los rumores

Maribel Guardia compartió recientemente en su feed de Instagram una sexy fotografía que posteriormente "despertaría" los rumores de un embarazo. La actriz y cantante originaria de Costa Rica no dudó en responder ante las preguntas de que si le daría un hermano o hermana a su hijo Julián Figueroa.

Todo comenzó cuando Maribel Guardia publicó una fotografía usando su sexy bata para dormir; sus seguidores en Instagram notaron que supuestamente se veía su panza un poco abultada, lo que originó los rumores de que la llamada "abuela más sexy del espectáculo" estaría embarazada.

Uno de sus fans le preguntó sin rodeos: "¿estás embarazada?", a lo que Maribel Guardia simplemente respondió: "sería un milagro".

Cabe mencionar que así como las dudas de un embarazo, la cantante recibió muchos halagos ante el post que publicó: "transmites paz porque eres una mujer linda de corazón", "bella y sensual hasta para irse a dormir", "siempre luciendo divinamente hermosa", "dulces sueños hermosa", fueron algunos de estos.

Maribel Guardia sufrió un aborto

Como muchos saben Maribel Guardia solo tiene un hijo, Julián Figueroa, fruto del matrimonio que tuvo con Joan Sebastian. Actualmente tiene más de 20 años de matrimonio con Marco Chacón.

El año pasado ambos estuvieron en el programa La Saga de Adela Micha, donde revelaron que la actriz años atrás, sufrió un aborto.

"Se embarazó una vez pero tuvo un aborto espontáneo", contó Marco Chacón, a lo que Maribel Guardia manifestó: "¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad?". Su esposo le respondió: "no, no lo hagas, yo con Julián tengo".

También te puede interesar:

Maribel Guardia muestra cómo es por dentro su fabulosa y lujosa casa

A un lado Maribel Guardia, Anne Hathaway es la reina del #PillowChallenge

Maribel Guardia pone en su lugar a persona que la llamó "vieja"