México. Con un estilo único, fresco y diferente, y con la mente bien firme en su trabajo, el cantante Emig LV se posiciona como una de las promesas del género urbano. A pesar de su corta carrera, ha trabajado al lado de artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal, Flo Rida, entre otros más. También ha realizado giras internacionales por Europa y Estados Unidos con sus grandes éxitos. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el cantante compartió sobre los inicios de su trayectoria y las sorpresas que vienen en camino.



¿Cómo te ha tratado la pandemia?

Afortunadamente, muy positivo, creando y desarrollando nuevas cosas en mi carrera artística, es lo que he hecho en todo este encierro de la pandemia.

Ahorita estoy promocionando un sencillo que se llama Horas, disponible en las plataformas digitales. La semana pasada estuvimos trabajando en el estudio, vienen muchas colaboraiones con artistas internacionales. Ahorita no puedo decir nada, hasta que tengamos fecha de lanzamiento, pero muy contento con el trabajo que hemos estado haciendo.



¿Cuéntanos un poco sobre tus inicios en la música?



Creo que desde pequeño me empezó a gustar la música, cuando tenía 1 año. Tuve siempre esa curiosidad de crear música. La primera vez que entré a un estudio profesional fue a los 15 años, la primera oportunidad que me dieron fue un artista puertorriqueño: Ñejo, trabajé con su productor y grabé en su estudio. Creo que nací para hacer música, afortunadamente, y hoy por hoy hemos trabajado muchísimo para lograr ese sueño que he anhelado desde pequeño.

A pesar de tu corta carrera musical, has viajado a diferentes países en busca de oportunidades.



Afortunadamente he tenido una aceptación en todos los lugares adonde he ido. Nicaragua, Bulgaria... Todos los países a los que he ido han sido como una serie única e increíble. Creo que he ido a los lugares indicados para seguir aprendiendo. Una de las grandes metas es ir a México, quiero ir muy pronto, pero todavía se está planeando para ir y visitar ese bello país.