Emilia Clarke explota, defiende escenas de Game of Thrones

A pesar de ser una de las series más exitosas de los últimos años, "Juego de Tronos" ha generado diversas polémicas debido a su violencia y a su contenido sexual.

Maybe I am dead and I just don't know it yet. Swipe & #PrepareForWinter. Relive #GoT Season 2 before #GoTS7 premieres 7.16 on @HBO. Una publicación compartida por gameofthrones (@gameofthrones) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 6:21 PDT

Emilia Clarke ha vuelto a defender las escenas de sexo y desnudos de la ficción de HBO, señalando que se trata de un hecho cotidiano que las personas "hacen por placer".

The experiment continues. My IQ has stayed around average and my need to be near fire breathing creatures and uncomfortable seats made of iron has trebled. #hereslookingatyoukid #canyoutellthiswasshotonaniphone? #apparentlyblondestakemoreselfies Una publicación compartida por @emilia_clarke el 20 de Sep de 2017 a la(s) 11:43 PDT

"Estoy empezando a molestarme mucho sobre este tema porque ahora la gente dice 'Oh, sí, las páginas de porno se vinieron abajo cuando Juego de Tronos volvió'", afirma Clarke en una entrevista para la revista Harper's Bazaar en la que admite que está cansada de las críticas hacia Juego de Tronos por sus supuestos desnudos innecesarios.

Wait..... did I NOT tell you guys?! Um yeah. Now if he'd only bend the bloody knee there'll be no problems..... ❄️ #modragonsmoproblems #igot99problemsandjonsnowisone #whichroundsmeupto100problems #youknownothingjonsnow Una publicación compartida por @emilia_clarke el 6 de Ago de 2017 a la(s) 10:12 PDT

"Yo estoy como '¿The Handmaid's Tale? Me encanta esa serie, y lloré cuando vi el final porque no pude soportar no seguir viéndolo. Todo es sexo y desnudos", señala la actriz que da vida a Daenerys Targaryen. "Hay muchas series centradas en el hecho real de la reproducción. La gente tiene sexo por placer, es parte de la vida", añade Clarke.

El pasado mes de julio la actriz confesó a la revista Elle que considera "antifeministas" a las críticas hacia los desnudos de Juego de Tronos. Además, Clarke reveló que una de sus escenas preferidas fue el encuentro sexual entre la khaleesi y su apuesto amante Daario Naharis (Michiel Huisman).

"Shall we begin?" Dive deeper into the #GameofThrones Season 7 premiere. (Link in bio) #GoTS7 Una publicación compartida por gameofthrones (@gameofthrones) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 10:12 PDT



La producción de la octava y última temporada de Juego de Tronos ya ha comenzado en Irlanda del Norte, donde se ha instalado el set de rodaje más grande desde que la serie llegó a la pequeña pantalla en 2010. Cada uno de los seis capítulos, que se estrenarán en 2019, tiene un presupuesto de 15 millones de dólares.



SE DESPIDE DE "GAME OF THRONES

Emilia Clarke se ha despedido del rodaje de la séptima temporada de "Game of Thrones" de una manera peculiar. La actriz publicó en su cuenta de Instagram un video donde ella canta el tema "I Believe I Can Fly" acompañado del siguiente mensaje: "Ese sentimiento cuando como mucho estás a un día de terminar la séptima temporada. CREO QUE ESTA VA A SER IMPRESIONANTE".

Shall we begin........ TO MIC DROP THE S***T OUTTA SEASON 7??!!!! #gameofthrones #gameofgirlbosses #isthisthingon #youaintseennothingyet Una publicación compartida por @emilia_clarke el 18 de Jul de 2017 a la(s) 12:58 PDT

Sobre esta nueva temporada se sabe muy poco. Hace una semana se filtró una imagen de Tyrion Lannister, Bronn, un soldado Lannister y posiblemente a Jon Snow (de espaldas). Al fondo se muestra el Pozo de Dragones, locación de King's Landing en ruinas.

Well well well.... It sure looks like, #goodhairdaysarehereagain #cantwashthis... Una publicación compartida por @emilia_clarke el 25 de Ago de 2015 a la(s) 8:01 PDT

Otro de los detalles que se saben de esta séptima temporada es que "Game of Thrones" grabó una escena en el Pozo de Dragones en Sevilla (España), donde asistieron los actores principales en una reunión sin precedentes. Se dejaron ver Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Iain Glen (Jorah Mormont), Pilou Asbæk (Euron Greyjoy), etc.

El estreno de la la séptima temporada de "Game of Thrones" se estima que será a finales de junio.

En noviembre pasado, Emilia Clarke, confirmó que será parte de la película de la saga "Star Wars" centrada en la figura del joven Han Solo.

Con información El Universal

