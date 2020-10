Emilia Clarke festeja su cumpleaños 34 tirándose de un paracaídas

Un festejo de locura fue el que tuvo Emilia Clarke en su cumpleaños número 34, pues la actriz lejos de atemorizarse como otras personas decidió tirarse en paracaídas para celebrar un año más de vida y lo hizo de la manera más extrema posible, pues se aventó al vacío con toda la adrenalina posible.

Pero algo que también hizo ruido entre sus millones de fans, fue que en las fotos que Emilia Clarke compartió en Instagram, hizo hincapié a la similitud de su icónico personaje de Daenerys Targaryen, en Game of Thrones por los gritos que dio al momento que le tomaran la instantánea, por lo que muchos recordaron las escenas de la 'Madre de Dragones', quien se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Lo que podría igualar el profundo terror existencial de otro cumpleaños Saltar de un maldito avión es qué", escribió Emilia Clarke en la foto que alcanzó más de tres millones de likes además de varios comentarios de todo tipo, desde felicitaciones por su cumpleaños, hasta hacerle saber que lo hizo fue una idea descabellada, pues los fans de la mujer originaria de Londres, solo la quieren proteger.

"¡La mejor sensación que he tenido! Feliz cumpleaños amiga sol !!! Te quiero", "Madre de Dragones ahora tratando de volar sola", "¡Te deseo el cumpleaños más feliz de todos! ¡Y te envío el abrazo más grande que puedas imaginar y que todos tus deseos se hagan realidad!. Nunca pude expresar con palabras lo mucho que significas para mí. Eres una de las personas más especiales de mi vida. Eres tan inteligente, con los pies en la tierra, optimista", le escribieron a la guapa Emilia Clarke.

Las más de dos imágenes que compartió Emilia Clarke en Instagram estaban llenas de locura debido a sus caras, pues mostraba todo tipo de reacciones, desde emoción, miedo hasta risas descontrolables, lo que es un hecho es que la actriz se la pasó de maravilla al tirarse del paracaídas.

Pero no la fiesta de cumpleaños de Emilia Clarke no podía terminar sin drama si no recordamos más sobre la serie que le dio fama mundial a la actriz y es que ahora se dio a conocer que Emilia Clarke se molestó con los guionistas de Game of Thrones por una razón muy importante y fue por la falta de sentimiento que carecía su personaje de Daenerys Targaryen.

Emilia Clarke en adrenalina total al tirarse de paracaídas/Instagram

Es como si la tarjeta de presentación de Daenerys fuera ser fría e inexpresiva. Siempre quise darle un poco de humanidad porque a nadie le gusta eso. A veces me defendía un poco: Entiendo que deba ser férrea e implacable y una fuerza poderosa. Pero en este momento ella también es un maldito ser humano. Así que te voy a dar eso y realmente rezo para que lo incluyas en la edición, dijo la actriz cuando decidió profundizar un poco más sobre Daenerys Targaryen.

Desde que Game of Thrones finalizó, Emilia Clarke se ha enfocado en otros proyectos personales, los cuales incluyen un merecido descanso después de ocho temporadas, por lo que ahora la vemos muy feliz disfrutando de una vida alejada de los reflectores, pues algo que le encanta a la actriz es estar en la comodidad de su hogar.

Una gran experiencia para Emilia Clarke/Instagram

Si echamos un vistazo a su cuenta de Instagram la podemos ver haciendo unos deliciosos cup cakes, con una cara de felicidad que alegra a sus millones de fans quienes son testigos de sus deliciosas recetas caseras, con las cuales saborea a quien sea.

La lectura también se ha convertido en el nuevo vicio de la actriz, quien después de leer un poco comparte la experiencia que tuvo, pues es una mujer que le encanta estar al contacto con sus fans, ya que le han dado todo en su carrera en especial admiración.