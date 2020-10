Emilia Clarke revela qué pasó con Drogon, tras el final de  Juego de Tronos

México. Emilia Clarke, actriz originaria de Londres, Inglaterra, y quien logró fama mundial tras actuar en Juego de Tronos (Game of Thrones), revela qué pasó con Drogon, tras el capítulo final de dicha serie, y es que según pudo verse, Drogon prendió fuego al trueno de hierro y huyó con el cuerpo de los dragones.

Y tras lo citado anteriormente, en el capítulo final ya no se apreció qué pasó con Drogon, ya que lo único que se reveló es que fue visto volando sobre Volantis y que el rey Bran iría en su búsqueda. Emilia Clarke comparte su opínión respecto a cuál fue el destino de Drogon en game of Thrones.

Creo que él vuela con el cuerpo de Danenerys hasta que se descompone, literalmente creo que sigue volando hasta que ya no puede volar, simplemente sigue afligido”, expresó Emilia Clarke respecto a lo que habría sucedido con Drogon, según se informa en distintos portales de noticias.

Game of Thrones es una serie de televisión de drama y fantasía medieval creada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO, la cual ha tenido mucho éxito en todo el mundo. El argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, escrita por George R. R. Martin.

En la trama de Game of Thrones se cuentan las experiencias de varios personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

Según Wikipedia, se trata de una de las series más costosas en la historia de la televisión. El primer episodio de dicha serie se estrenó en abril de 2011 en Estados Unidos y Canadá, y desde 2015 la transmisión de sus episodios pudo verse en más de cien países.

Y tras su trabajo en Game of Thrones (Juego de Tronos), Emilia Clarke ha revelado a distintos medios internacionales que tras el final de la exitosa serie algunos productores la buscan para que se desnude en nuevos proyectos, pero no está de acuerdo ella.

En un episodio del podcast Armchair Expert, entrevistada por el cineasta Dax Shepard, Emilia dijo al respecto:

He tenido peleas en el estudio de grabación, en las que defiendo ‘no, la sábana se mantiene arriba’ y me dicen ‘no querrás decepcionar a tus fanáticos de ‘Game of Thrones'». Y yo les digo ¡que se jodan!."