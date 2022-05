"Emilia perdona a tu madre", Natalia Téllez pensó en abandonar a su hija y salir huyendo del país

Hace unos meses la conductora de televisión Natalia Téllez, de 36 años de edad y originaria de la Ciudad de México, se convirtió en mamá al nacer su hija Emilia, fruto de su relación amorosa con el fotógrafo profesional y productor musical Antonio Zabala. En una de las recientes emisiones del programa "Netas Divinas", la también actriz de telenovelas confesó que a las pocas horas de nacer su primogénita, pensó en abandonarla, dejarla al cuidado de su papá y salir huyendo del país.

¿Qué fue lo que pasó? Durante las primeras horas que pasó con su hija, Natalia Téllez sintió que no podría con la gran responsabilidad que implica ser mamá. La ex conductora del programa "Hoy", comenzó a sentir mucha ansiedad.

En su desesperación, consultó su estado de cuenta para saber cuanto dinero tenía, esto con la finalidad de comprar un boleto de avión e irse del país, dejando a su bebé a cargo de Antonio Zabala.

"Cuando nació Emilia, la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy difícil, muy difícil, la leche, la bebé, conectada, la hormona, y yo decía: '¿qué está pasando?'. Entonces, en la noche, muy tarde, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para preguntar cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé irme, esto lo pensé real".

Antonio Zabala y Emilia, los dos grandes amores de Natalia Téllez.

Decidida en ese momento a dejarlo todo y huir, Natalia Téllez comenzó a armar un posible escenario: "dije: 'Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de las Netas, les dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país". Sabiendo que Antonio Zabala es un gran hombre, criaría a Emilia con amor y con ternura, "yo no puedo hacer esto".

Lo siento, yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me va a tener que disculpar, voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté, pero hasta aquí llegué.

Ante su relato, la periodista Paola Rojas, quien también forma parte del elenco de "Netas Divinas", manifestó que Natalia Téllez padeció depresión postparto. A manera de broma mencionó, "o sea, ya no has vuelto a pensar en eso, sin embargo, su pasaporte está muy bien resguardado".

Leer más: "Me metía a llorar al camerino", Galilea Montijo reclama a Ema Pulido por lo mal que llegó a tratarla

Previo a esta confesión, Natalia Téllez mencionó: "si Emilia encuentra este clip algún día me va a dejar de hablar, pero bueno, Emilia, te amo, perdona a tu madre".