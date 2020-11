Emilio Osorio cumplirá 18 años de edad y cambia su estilo

Ciudad de México.- El cantante mexicano Emilio Osorio está próximo a cumplirá18 años de edad este 25 de noviembre, y el cambio más notorio en su crecimiento es el de su voz.

Al no alcanzar algunas notas vocales, el hijo del productor Juan Osorio y Niurka Marcos optó por adecuar nuevos estilos a su música y su forma de cantar, por lo que ahora buscará penetrar un nuevo mercado, mucho más adulto y que empate con sus ideales.

"Quizás antes llegábamos a un público diferente y ahora con la nueva voz lleguemos a más personas, pero creo que independientemente de la voz, lo principal en las canciones es la letra.

"Eso es lo que nunca muere, ni cambia. La lírica que tenemos creo que es muy fresca, atrevida y real", afirmó Emilio en conferencia de prensa.

El 25 de noviembre el intérprete cumplirá la mayoría de edad y, para celebrarlo, ofrecerá shows en vivo y vía streaming con el fin de compartir un momento importante de su vida con sus fans.

Serán los días 11, 12 y 13 de diciembre en que el también hijo de Niurka Marcos se presentará en el Teatro Centenario Coyoacán y, para quienes no puedan asistir, el 19 de ese mes se conectará en streaming para repetir el show a nivel mundial.

De acuerdo con los involucrados se mantendrán todas las medidas de higiene necesarias para evitar contagios por Covid-19.

Además, los anfitriones indicaron que el espectáculo, que llevará por título Posada con Emilio Osorio, será dedicado a las familias que han perdido algún familiar, consecuencia de la enfermedad, y a los médicos y trabajadores que no han cesado sus labores en la pandemia.

"Qué mejor celebrar un cumpleaños, un año más de vida y mi legalidad que con un espectáculo así. Es posada no porque sea diferente a un concierto sino porque tiene esa sensibilidad y ese apego con la gente, obviamente con su sana distancia, que se necesita para terminar y cerrar bien el año con música", expresó.

De acuerdo con el artista su show incluirá temas navideños reversionados a su estilo, así como las canciones que ha lanzado en los últimos meses.

Durante el evento, el también actor, quien se popularizó por la serie Juntos, El Corazón Nunca se Equivoca al lado de Joaquín Bondoni, adelantó que compartirá experiencias de vida y recuerdos de navidades pasadas, algunas muy personales y otras más chistosas.

"El mejor recuerdo de Navidad que tengo es yo cayéndome de un balcón hacia atrás, aterrizando encima del árbol de Navidad y destrozando el último nacimiento de mi mamá, que era de porcelana.

"Rompí todo y es el mejor porque cuando me caigo, mi mamá me voltea a ver, se pone las manos en la cabeza y cuando pensé que estaba preocupada por mí le dije: 'No te preocupes, estoy bien', y me contestó: '¡Mi nacimiento!'; ahí me di cuenta de lo importante que soy para mi madre", contó entre risas.

Otro de los proyectos que Emilio Osorio está preparando es su participación en la telenovela ¿Qué le Pasa a mi Familia?, producida por su papá y por la que recientemente viajó a Guanajuato durante 15 para grabaciones. Con información de Froylan Escobar/Reforma.