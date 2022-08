¿Emilio Osorio fue el culpable de la separación entre su mamá, la vedette Niurka y Bobby Larios?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino", el actor Emilio Osorio, entre varias cosas, habló sobre el matrimonio que tuvo su famosa madre, la controvertida vedette cubana Niurka Marcos, con el actor y cantante mexicano Bobby Larios. Asimismo, aclaró si él fue el responsable de que se divorciaran.

Emilio Osorio, hijo que Niurka tuvo con el productor de televisión Juan Osorio, comentó no tener muchos recuerdos de Bobby Larios, de cuando estuvo casado con su mamá, sino que tenía más recuerdos del hijo del actor, con quien compartía habitación.

"Pareja (de mi mamá) que yo recuerde y que me cayó muy bien, es Yanixan, yo recuerdo que me llevaba muy bien con él, pero la neta te soy sincero, yo siempre fui un morro bastante callado y de morrillo, siempre me decían: 'es que eres un señorcito'".

Sobre el rumor de que Emilio Osorio fue el responsable del divorcio de Bobby Larios y Niurka, manifestó que cuando ocurrían ciertas cosas que no le parecían, se acercaba a su progenitora y le hacía saber su opinión o inquietud.

"Quizás, es lo que yo me imagino, cuando había cosas que a mí no me gustaban, yo sí llegaba con mi mamá y le decía: 'oye, esto no me gusta, porque está pasando así, así y así', entonces, chance y en ese momento fue cuando mi mamá reaccionó, si hubiera tenido más conciencia, te contaría más, pero la neta no me acuerdo bien cuál fue el rollo (del divorcio)".

Anteriormente, Bobby Larios aseguró en una entrevista para este mismo programa que se transmite por Imagen Televisión, que su divorcio de Niurka, supuestamente, fue el resultado de una discusión entre su hijo Santiago y Emilio Osorio.

"Hubo una discusión por los niños, entonces yo agarré a mi hijo y le dije: '¿sabes qué...?' Pero era cosa de niñitos que se peleaban, Niurka se molestó, entró gritando, yo me molesté, no me gustó la forma de cómo era el trato. Yo tomé la decisión de decir: 'me voy, me largo', porque ya no aguantaba, ya la presión era tanta dentro de esa relación, que tomé la decisión de salirme y cuando me salí, nada más me fui con una maleta, mi coche y unas joyas que yo había comprado".

Asimismo, Bobby Larios dijo que otro de los motivos de haberse separado de la llamada "señora escándalo", fue la presión mediática. "Cuando me salí de esa casa se quedó toda mi ropa, todo se quedó ahí, perdí todo, mi coche. Ya no aguantaba tanto, es decir, era tanto la cuestión de la presión, soy una persona que siempre he sido muy tranquilo, en ese momento estallé".

Bobby Larios y Niurka Marcos se conocieron en el 2003, cuando trabajaron juntos en la telenovela "Velo de novia", producida por Juan Osorio, quien en ese entonces estaba casado con la vedette.

Niurka asegura que cuando conoció a Bobby, en su matrimonio con Juan Osorio había muchos problemas y que su romance con el actor, no se consolidó hasta que se salió de la casa del padre de su hijo Emilio. Contrajeron matrimonio en febrero de 2004 y se divorciaron en el 2006.

En una entrevista para el programa "De primera mano", Niurka compartió: "terminamos porque él ya no cabía por la puerta de mi casa, él llegaba como un pavorreal con el plumaje abierto y no cabía ya por la puerta y yo le decía, 'cierra tu plumaje que ya estás en tu casa', estaba muy arrogante, muy mamón, muy altanero, nada era bueno, nada aceptaba, estaba empezando a ser la relación muy disfuncional".