Emilio Osorio, hijo de Niurka y de Juan Osorio, confiesa que las críticas le duelen y lo dañan

México. Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y de Juan Osorio, confiea que le duelen mucho las críticas, pero también lo que muchas personas hablan y opinan de su famosa madre.

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Emilio Osorio, quien apareció recientemente como actor en la serie de Vicente Fernández, El último rey: El hijo del pueblo, dice que opina sobre las críticas a su mamá tras salir de La casa de los famosos.

En varios portales de noticias se comparte que Emilio se sinceró sobre el tema de las críticas: "Mi mamá te va decir que las críticas no afectan, lo sé perfectamente, pero yo te voy a ser muy transparente... las críticas sí afectan porque yo tengo a dos papás que tienen la experiencia de un mar dentro de la industria y aún así me duelen las críticas.”

Además Emilio señala que le preocupa el romance que tuvo su mamá Niurka Marcos con el actor Juan Vidal, después de que él fue denunciado por violencia doméstica en contra de la actriz Cynthia Klitbo.

“Yo no me meto con las parejas de mi mamá porque yo no quiero que se meta con las mías, mi mamá tiene 56 años y si no quiere que le dé un consejo, que me preocupe por ella, estaría yo muy tontito”.

Emilio es originario de CDMX, tiene 19 años de edad y ha mostrado su gusto por la actuación y el canto, por lo que ha participado en varias telenovelas de Televisa, entre ellas Mi marido tiene familia y Soltero con hijas.

Emilio cuenta con el apoyo incondicional de sus famosos papás Niurka y Juan Osorio, por lo que ha manifestado en varias entrevistas que desea seguir preparándose para lograr un nombre como actor y cantante y destacar en el mundo dle espectáculo.