Emilio Osorio sale en defensa de su polémica mamá Niurka Marcos

Niurka Marcos causó gran polémica al declarar que ella había sido la mejor "Aventurera" de todos y no la fallecida Edith González, como aseguró Carmen Salinas al morir la actriz el pasado jueves 13 de junio tras una batalla contra el cáncer de ovario.

Ahora su hijo Emilio Osorio salió en su defensa: "mi mamá puede decir lo que quiera, es su cuerpo es su boca, es su mente, la voy a seguir amando, es mi mamá", comentó ante los medios de comunicación en la entrega de premios MIAW 2019.

“Si mi mamá no me hubiera criado con la libertad de expresión que yo tengo y con la mente tan amplia en base a todos los temas que se platican tanto sean de adultos, tanto sean de adolescentes, yo creo que no tuviera yo la dimensión para hacer los personajes que hoy en día estamos protagonizando y hacer las historias que hoy estamos haciendo”, señaló Emilio Osorio quien interpreta a Aris en la serie "Juntos, el corazón nunca se equivoca".

Cuando Carmen Salinas manifestó que Edith González fue la mejor "Aventurera" del musical que produjo, causó la molestia de la cubana Niurka Marcos: “yo fui la mejor aventurera i’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo”.

Posteriormente Carmelita manifestó: “se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya, hay que dejar que los muertos descansen. No voy a contestar nada ni a favor tuyo, ni en contra. Tú eres la mejor del universo y siempre vas a serlo”.

Está tres metros bajo tierra, está muerta, entiéndelo por el amor de Jesús, razona por el amor de Dios.

Recientemente Carmen Salinas dio a conocer en sus redes sociales que la vedette se disculpó por todo lo ocurrido: "gracias Niurka por haberte comunicado conmigo, yo creo en ti, en tu palabra y sé que a veces te dejas llevar por prensa malintencionada, lo mejor es tener comunicación entre nosotras, como lo acabas de hacer".

Agradezco tu atención de haberme llamado y explicarme que nunca ofenderías a una persona juzgada por Dios.

Cabe recordar que la fallecida actriz Edith González, estuvo en "Aventurera" en dos temporadas diferentes: de 1997 a 1998 y del 2005 al 2008. Motivo por el cual es una de las más recordadas. En tanto que Niurka estuvo en 2002, causando euforia al ser la más atrevida.

Itatí Cantoral, Sabine Moussier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillany Marín y Susana González, son otras de las actrices que han protagonizado el musical.