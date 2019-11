Emily Ratajkowski al igual que Belinda se quita el brasier

Emily Ratajkowski vuelve a dejar a todos con la boca abierta, pues apareció con el mismo estilo de Belinda, con un blazer y sin brasier, causando emoción pues la famosa tiene tremendo cuerpazo al igual que la cantante de 30 años quien es una bomba sexual en redes sociales.

Hasta el momento la foto alcanzó más de un millón de likes y los comentarios candentes le siguen llegando a la actriz de talla internacional que ha enamorado a más de uno con sus papeles donde siempre encarna a personas muy extrovertidos.

"¡Quiéralo! ¡Espero que alguien use esto durante mi próxima reunión de negocios!", "Eres la chica mas hermosa del mundo", "Compré este traje para mi esposa y la despidieron de su trabajo", le escribieron los millones de fans que la siguen en su cuenta personal de Instagram.

Recordemos que la competencia ente ambas es muy fuerte debido a la belleza que se cargan, pero Belinda es desbancado por Emily debido a que ya está casada mientras que la interprete de Bella Traición, sigue en busca del amor, pues como todos saben no le fue del todo bien en su romance con Lupillo Rivera quien fue este último que habló de su romance.

Incluso aún después de haber terminado Lupillo dijo que sigue amando con locura a la joven pues asegura que es la mujer que más amó en su vida y no es para menos, pues siempre la protegió de la prensa o el cuestionamiento de los programas de espectáculos.

"Yo siempre la he protegido. La he protegido de todas las cosas. Siempre he hablado super bién de ella. Nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida punto", dijo Lupillo en una entrevista hace semanas.