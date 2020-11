Emily Ratajkowski, cómo conoció a Sebastian Bear-McClard y padre de su primer hijo

México. La modelo y actriz británica Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard esperan a su primer hijo juntos, el cual esperan con amor y a través de sus redes sociales comparten imágenes del proceso de embarazo. Increíblemente, su historia es como de película porque al poco tiempo de conocerse decidieron casarse.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard se casaron en febrero de 2018, en Nueva York, tan solo a pocos mese de haberse convertido en novios, y tal decisión llenó de asombro a los seguidores de ambos en sus respectivas redes sociales. Muchos pensaban que durarían poco, el caso es que siguen unidos y amándose.

La pareja se casó en un juzgado de Manhattan, el 23 de febrero de 2018, rodeados de un par de amigos tansolamente, se informó en distintos portales de noticias. A medio mundo le tomó por sorpresa su boda,puesto que nadie se la esperaba.

Y es que Emily y Sebastian se conocieron por cuestiones de trabajo y llevaban saliendo discretamente desde diciembre de 2017, aunque la confirmación de su relación se produzco en el día de San Valentín, nueve días antes de darse el 'sí, quiero'.

Ahora ambos esperan a su primer hijo, fruto del amor que se tienen, y en Instagram no han dejado de compartir imágenes en las que se miran felices de la vida. Emily ha documentado mes a mes el crecimiento de su panzita y ya esperan con ansias el nacimiento del bebé, del cual no quieren conocer su sexo sino hasta que nazca.

Emily y Sebastian están enamorados. Foto Instagram

Sebastian Bear-McClard, es un actor y productor que ha trabajado en diferentes películas como Good Time (2017), protagonizada por Robert Pattinson, Heaven Knows What (2014) o Still Life (2006), y según reporte en distintos portales de noticias, también es socio de la compañía de producción Elara Pictures, donde trabaja con guionistas y productores como Joshua y Ben Safdie.