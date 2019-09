Emily Ratajkowski con sexy lencería aparece en supermercado

Emily Ratajkowski alborotó las redes sociales al dejarse ver como a muchos de sus verdaderos fans les gusta en lencería y en poses sexys logrando su objetivo, pues la imagen alcanzó más de 900 mil likes en pocos minutos.

Por si fuera poco la modelo no posó en cualquier parte, pues se metió a un super mercado para presumir el cuerpazo que se carga a sus 28 años de edad, ya que no es un secreto que a Ratajkowski le guste enseñar la figura de ensueño que se carga y aunque muchos no saben que ejercicios hace más de uno quiere la receta.

Recordemos que Emily no solamente quiere darse a conocer por sus papeles en la pantalla chica, sino también por posar con atrevidas tangas con las cuales desata todo tipo de fantasías y es que más de uno desea una cita con la mujer aunque ella esta felizmente casada.

"Sí, me encanta un sencillo sujetador triangular de encaje maravilloso", "Señora, me gustan sus labios son tan delicados, lindos y masticables", "Cuando voy al almacén no encuentro cosas así", le escribieron a Emily.

Algo que ha llamado mucho la atención de los internautas es el increíble parecido que tiene Emily con Kendall Jenner, hermana de las Kardashian, pues se parecen demasiado, incluso las mismas socialités han bromeado con el parecido, ya que les gusta tomarse fotos juntas desatando la locura y es que Jenner también es considerada toda una bomba sexual con las fotos que se toma para su Instagram ya que también ha hechos desnudos.

Cabe mencionar que Emily Ratajkowski es famosa por su audaz forma de vestir y lo ha dejado bien claro en las galas a las que acude, pues la modelo siempre ha querido diferenciarse logrando su cometido, pues al día siguiente su nombre aparece en todos los titulares.