Emily Ratajkowski enfurece ante photoshop por simple razón

Emily Ratjkowski pocas veces se muestra molesta, o lo que le sigue de enfurecida en redes sociales, y esta vez lo hizo.

Todo el mundo es bello a su manera. Todos tenemos inseguridades sobre aquellas cosas que nos alejan del ideal de belleza que nos han impuesto. Yo, como muchos de nosotros, intentamos trabajar para superar estas inseguridades.” , ha explicado Ratajkowski en su post.

La fotografía sin retocar de la portada de Madame Figaro. Foto: Instagram @emrata

La modelo y actriz dijo estar "extremadamente decepcionada" luego de que una revista francesa modificara una foto suya para reducir el tamaño de sus labios y levantar sus pechos.

Con esta foto alterada Ratajkowski fue portada de Madame Figaro, revista del tradicional periódico francés Le Figaro, pero de inmediato fue a su cuenta de Instagram para publicar la imagen original y declararse "extremadamente decepcionada".

Los casos de excesos de photoshop en las portadas y editoriales de moda es un tema de debate y conflicto muy recurrente. La obsesión por la perfección ha llevado a retocar los rostros y los cuerpos de los y las modelos para moldearlos como si de una figura de cera se tratase.

Y muchas famosas han visto sus portadas retocadas hasta el punto de no reconocerse en ellas. Emily Ratajkowski ha sido la última en denunciar este tipo de acciones a través de su cuenta de Instagram.

Concretamente, el focus de atención se centra en los labios y los pechos.

“Estoy muy decepcionada al ver que mis labios y mis pechos se han modificado con photoshop”, ha recalcado. Ratajkowski ya confesó, en una entrevista para Harper’s Bazaar Australia, que el motivo por el cual la habían rechazado varias marcas era “porque mis pechos son demasiado grandes”.

Emily saca todo lo que siente, y lo hace público.

“¿Qué pasa con las tetas? Son hermosas y femeninas. ¿Qué le importa a la gente si son grandes o pequeñas? ¿Por qué debería ser un problema?”, protestó la modelo en la entrevista.

Y la modelo lanza una última reflexión: “Espero que la industria de la moda aprenda a dejar de alterar los rasgos que nos hacen únicos y que empiecen a celebrar la individualidad”.

"Todo el mundo es hermoso a su manera", declaró.

Sobre la imagen.

A primera vista los cambios en la imagen son difíciles de detectar, pero con atención se puede observar que en la portada de Madame Figaro los labios de Ratajkowski han sido reducidos en tamaño. Además, sus pechos fueron levantados y alineados.

La foto original de Emily Ratajkowski y la alterada con photoshop utilizada por la revista.

La modelo saltó a la fama en 2013 cuando apareció desnuda en el polémico video "Blurred Lines" del cantante Robin Thicke junto al rapero T.I. y Pharrel Williams, que fue acusado de misoginia y finalmente censurado.

Desde entonces actuó en las películas Gone Girl y We Are Your Friends, entre otras, y participó en numerosas producciones de moda.