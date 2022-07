Emily Ratajkowski modela como Dios la trajo al mundo acostada en un tapete

Emily Ratajkowski de 31 años de edad de nueva cuenta, paralizó las redes sociales a nivel mundial por la foto, la cual no dejó nada que desear, pues aparece como Dios la trajo al mundo en un tapete y acompañada de su mascota, dándole un toque mucho más artístico a la publicación de impacto.

Para quienes no lo saben, Emily Ratajkowski siempre ha destacado por ser una mujer muy liberal que en efecto no le teme al que dirán, pues sus padres tienen ideologías similares, por lo cual la actriz de películas las explota al máximo en sus redes sociales donde siempre pone a todos con el ojo cuadrado.

Y es que la guapa mujer siempre ha estado consciente de que cualquier espacio es bueno para modelar, ya sea con ropa o sin ella, pues cuenta con un cuerpo extraordinario con el cual no deja nada a la imaginación, ya que para muchos de sus seguidores desde que dio a luz a su primer bebé logró un cuerpazo mucho más maduro, situación que le ha generado mucho más seguidores alrededor del mundo.

"Es muy hermosa esta modelo! El cuerpo que tiene ni hablar. Desde que la vi en Blurred Lines que me encanta", "Personalmente no me gusta esta modelo, no tanto como modelo en sí porque es muy linda y se nota que es talentosa pero como persona no me gusta, no comparto sus ideas, me parece una seguidora más del feminismo moderno", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que esta modelo es clamada es por defender sus ideales, pues aunque muchos han criticado su manera de pensar sobre el aborto, además de ser feminista, ella lejos de dejarse caer por las críticas de sus detractores se pone mucho más dura al defenderse, ya que no se deja de nadie.

A pesar de todo, las ofensas no le quitan el sueño, pues ella sigue trabajando en el cine y el modelaje, además tiene su propia línea de trajes de baño, la cual es un éxito total, incluso otras influencers han adquirido sus exóticos outfits para irse a la playa.