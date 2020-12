Estados Unidos.- La súper modelo anglo-estadounidense, Emily Ratajkowski, ha sorprendido al mostrar una vez más lo mucho que ha crecido su pancita con seis meses de gestación, pero en esta ocasión lo hace desde la ducha y frente a un húmedo espejo que casi deja todo al descubierto. La fotografía que compartió en Instagram hace algunas horas ya tiene más de un millón de reacciones.

De una forma íntima y personal, la estrella de las pasarelas de sólo 29 años de edad, impactó a sus más de 27 millones de seguidores en Instagram con esta imagen, pues se le ve posando sin nada frente a un húmedo espejo y cubriendo algunas partes y con una toalla enredada en su cabello.

Desde que dio a conocer su embarazo, hace pocos meses, la modelo no ha dejado escapar ningún detalle en sus redes sociales, en donde mantiene a millones de personas al pendiente de cada uno de sus movimientos, por ello ha decidido compartir de forma constante algunas fotografías o videos en donde vemos cómo ha sido el cambio de su cuerpo ahora que será madre por primera vez.

En la fotografía se puede apreciar que la estrella ya entró a la última fase de su embarazo, recordemos que hace algunos días anunció que ya estaba en los seis meses, cerca de llegar al tercer y último trimestre de embarazo. Sus seguidores no pudieron evitar su gran emoción y entusiasmo ante y el tema y con sólo darse un pase entre comentarios podemos notar que todos dejaron emoticones de ojos enamorados y corazones, deseando saber cuál es el sexo de su bebé.

Emily Ratajkowski muestra su pancita de seis meses desde la ducha. Foto: Instagram

"A punto de estallar", es lo que Emily Ratajkowski escribió la modelo en la publicación. Los cambios en su cuerpo han sido muy evidentes y no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrárselos a sus seguidores, aunque el sexo de momento no se sabe, debido a que prefirió no decirlo todavía, todos están felices por esta nueva etapa en su vida.

Se tendrá que esperar un poco para saber cuál es el sexo de la modelo Emily Ratajkowski y su pareja, el productor Sebastian Bear-McClard, aunque la pareja tiene claras intenciones de dejar que su bebé muestre esto a medida que vaya creciendo, pues así lo dejó claro ella en la revista Vogue donde posó para la portada y destapó este secreto. "Quiero ser una madre que permita que mi hijo se muestre ante mí", señaló ella.

Más tarde compartió con sus fanáticos otra fotografía modelando su propia línea de ropa de nombre "Inamorata Woman", inspirada en Encinitas, la ciudad costera del sur de California en la que creció la hermosa modelo nacida en Londres, Inglaterra, quien saltó a la fama tras su participación en el exitoso video musical 'Blurred Lines' del cantante Robin Thicke junto a T.I. y Pharrell Williams.

De momento Emily Ratajkowski también promociona su línea de ropa "Inamorata Woman". Foto: Instagram

La también actriz, en entrevista con su amiga y socia Kat Mendenhall, habló sobre "Inamorata Woman" y explicó la inspiración y el significado que para ella tiene todo el tema. "¿Cómo te impactó crecer en Encinitas y qué querías para Inamorata?"; le cuestionó su amiga a lo que ella respondió: "creo que una cosa sobre el estilo de vida con el que crecimos (en Encinitas, California) es que en el verano te despiertas y no te pones un atuendo, te pones el traje de baño e inmediatamente vas a buscar suministros para un día en la playa. Terminas pasando doce horas en traje de baño; vas por burritos en tu traje de baño".

Pero, para Emily Ratajkowski ¿cómo es la mujer "Inamorata"? Bueno, pues ella explicó que: "se trata de aplicar esa misma actitud a nuestro estilo de vida cuando estamos en Nueva York, creo que la mujer Inamorata es la mujer que usará un sujetador para sacar a pasear a su perro y ni siquiera pensar en ello, tiene confianza y no le importa lo que piensen los demás". A lo que su amiga agregó: "ha sido genial ver a tantas mujeres diferentes interpretar esa actitud y hacerla suya. Estoy muy emocionada de ver cómo las mujeres de Inamorata hacen eso con nuestra colección Body".

Y luego la empresaria recalcó: "sí, es esa actitud playera que se lleva a la ciudad, no se trata del cuerpo, se trata de la confianza, se trata del amor propio. estas son piezas que son para ti, se trata de cómo te hace sentir", explicando así lo que la llevó a crear su nueva línea de ropa.