Emily Ratajkowski se luce muy sabrosa en tanga

Emily Ratajkowski no pierde el tiempo cuando se trata de ir a la playa y se lució como siempre con sus atrevidas tangas las cuales le generan millones de likes, pues la actriz enseña el tremendo cuerpazo que se carga, pues la chica se cuida demasiado para verse genial ante las cámaras.

Más de un millón de likes le dieron a la modelo quien levantó su trasero dejando a sus seguidores si habla, pues le encanta provocarlos con sus poses de infarto que dejan a todos con más ganas de verla con menos ropa.

Me disculpo de antemano por la absurda cantidad de contenido que vendrá de este lugar celestial, escribió Emily en la foto donde además de admirar su belleza también contemplaron el maravilloso paisaje pues se puede apreciar la intensidad del mar azul en la imagen.

"En nombre de algunos internautas, aceptamos las disculpas", "Supongo que debería quedarme en el Waldorf en lugar del One and Only esta semana", "Mira amigui está en tu hotel pero de las Maldivas", le escribieron sus millones de fans de todo el mundo.

Recordemos que otra de las mujeres que ama presumir sus peligrosas curvas e incluso podría desbancar a Emily es la sexy Joselyn Cano, quien desata todo tipo de fantasías cuando aparece en paños menores, ya que su cuerpo es similar al de la socialité, Kylie Jenner otra mujer que es todo un suspiro en Instagram.

Volviendo con Emily se podría decir que es de las pocas famosas que no está involucrada en escándalos mediáticos, pues siempre se ha cuidado de la prensa y de no hacer cosas malas que puedan dañar su carrera.