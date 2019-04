Emily Ratajkowski sube la temperatura al lucir como una conejita

La hermosa modelo Emily Ratajkowski, decidió festejar el domingo de Pascua de una manera totalmente diferente, se tiñó su cabello de color rosa y se puso unas orejas de conejo, se tomó unas fotografías y las compartió en sus redes sociales.

Emily subió la temperatura Instagram, ya que más de un millón de personas reaccionaron de forma inmediata a la publicación, la modelo luce muy sexy como conejita.

En el post la también actriz escribió: "Mi eterna vibra de Pascua", en tres fotografías que compartió y además un video, donde se muestra más sensual que nunca.

En la publicación luce con una pequeña ropa interior la cual resaltó su espectacular cuerpo, dejando muy poco a la imaginación de sus seguidores.

Cabe destacar que Emily, no fue la única modelo que posó como una conejita, ya que Lily Aldridge también lo hizo y escribió en su Instagram: "Feliz Pascua".

La actriz Emily Ratajkowski esta casada con Sebastian Bear-McClard quien también es actor y productor de cine donde ha participado el filmes como Heaven Knows What y Still Life entre otros.

Anteriormente la modelo rompió las redes sociales al dejarse ver sin brasier y con una atrevida blusa la cual mostraba parte de sus pechos desatando la locura entre sus millones de fans.