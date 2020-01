Eminem lanza nuevo álbum y pide cambio en las leyes de armas

El rapero Eminem una vez más lanzó un álbum sorpresa, lanzando "Music to Be Murdered By" el viernes, junto con un video que pide cambios en las leyes de armas.

El seguimiento de "Kamikaze" de 2018, también lanzado sin previo aviso, se anunció en Twitter justo después de la medianoche.

El nuevo video musical del rapero de Detroit para "Darkness", una de las 20 pistas del álbum, muestra un tiroteo en un concierto. La letra y la historia del video aluden específicamente al tiroteo masivo de 2017 en un festival de música en Las Vegas que dejó a 58 personas muertas, convirtiéndolo en el tiroteo masivo más mortal en la historia moderna de los EE. UU. Se cierra con imágenes de audio y video de transmisiones de noticias de otros tiroteos masivos recientes en los Estados Unidos y una apelación para registrarse para votar.

“¿Cuándo terminará esto? Cuando a la gente le importa ", lee el texto al final del video. "Regístrese para votar en vote.gov. Haz oír tu voz y ayuda a cambiar las leyes de armas en Estados Unidos ".

Un enlace al video musical en el sitio web de Eminem alienta a los espectadores a contactar o visitar varias organizaciones de prevención de violencia armada, incluyendo Everytown for Gun Safety y Sandy Hook Promise.

La portada presenta salpicaduras de sangre y un Eminem barbudo vestido con un traje y un sombrero y sosteniendo una pala. Una portada alternativa presenta la misma salpicadura, con un Eminem ahora sin sombrero con un hacha y una pistola en la cabeza en un homenaje al álbum de Alfred Hitchcock de 1958 del mismo nombre: "¡Inspirado por el maestro, tío Alfred!", Tuiteó Eminem.

"Music to Be Murdered By" es el undécimo álbum de estudio de Eminem, según su sitio web.

Entre muchos colaboradores, el álbum presenta a Ed Sheeran, Skylar Gray, Anderson .Paak y Juice WRLD, el rapero de 21 años que murió en diciembre.