Eminem pide disculpas a Rihanna en la reedición de su último disco

Fue apenas en diciembre de 2020 que el rapero Eminem, lanzó una reedición del álbum "Music To Be Murdered By", el cual incluye un tema titulado "Zeus", canción mediante la cual pide disculpas a la cantante Rihanna por una antigua composición suya filtrada en el año 2019, en la que hablaba de su antigua relación con Chris Brown.

"Lo dije y me equivoqué al decir eso, fue jodidamente estúpido", manifestó el también productor a través de la emisora de radio Shade 45. El fragmento de la canción compuesta por el autor de 48 años, dada a conocer dos años atrás en Entertainment Weekly, decía que se ponía "de lado" de Chris Brown.

Cabe recordar, que la ex pareja de la cantante, Chris Brown, fue condenado tiempo después por agredirla físicamente y amenazarla de muerte en el año 2009. Es por esto que después de tanto años, el intérprete de "Lose Yourself", se muestra tan arrepentido luego de haber apoyado a su agresor.

Fue hasta dos años después que el rapero hizo referencia en su tema "Zeus" a esta lamentable situación vivida años atrás. "Siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna / Por esa canción que se filtró / Lo siento, Ri / No estaba destinado a causarte dolor / independientemente, estaba mal por mi parte", dice la canción.

"Cuando ocurrió por primera vez, pensé, primero, no sabía cómo, cómo alguien lo consiguió. En segundo lugar, no tengo recuerdo de siquiera haber hecho eso, ese verso... los esquemas de rima ni siquiera me sonaban familiares", detalló.

La composición que incluía unos versos ofensivos contra Rihanna fue compuesta durante las primeras etapas del disco "Relapse", que Eminem grabó en el año 2009. "Tiene más de diez años, pero no voy a poner excusas para ello", aseguró.

Asimismo, el rapero sostuvo que en aquella época pasaba por severos problemas de adicción a las drogas, lo que le impedía pensar concienzudamente las letras que escribía durante ese tiempo. (Eminem es noqueado por Mike Tyson en su nuevo video musical).

"Cuando comencé a aprender a rapear de nuevo, debido a la situación de las drogas por la que pasé y tuve que volver a aprender muchas cosas, esa fue una de esas cosas que era como, bueno, si rima dijo", relató.

No obstante, indicó que "eso no es ni siquiera una excusa" para lo que dijo en el tema filtrado. "Pero solo digo había una fase por la que estaba pasando con ese disco de "Relapse". No lo sé. Era una de esas cosa", manifestó.

