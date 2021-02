Emir Pabón, del grupo Cañaveral, y su esposa Stefanía, comparten que serán papás

México. Emir Pabón, vocalista del grupo Cañaveral, anuncia que su esposa Stefanía, quien es actriz y conductora, lo convertirá en papá y es a través de sus redes sociales que ambos comparten la noticia a sus familiares, fans y amigos.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda anuncian que se convertirán en padres juntos por vez primera y durante su estancia en un viaje a Disney es que deciden dar a conocer la feliz noticia. En las imágenes se ve cómo ella pone ante sus ojos la prueba de embarazo y estallan de emoción.

La grabación que colocan en Instagram está musicalizada por el tema Yo te esperaba, éxito de Alejandra Guzmán, además la feliz pareja comenta que el bebé nacerá en septiembre próximo. Emir, cantante de temas como Tiene espinas el rosal, escribe emocionado al respecto:

La bendición y emoción más grande que me pudo dar mi padre Dios. Me diste el mejor regalo de cumpleaños porque todo lo planeaste muy hermoso y mágico como tú eres osita y me diste la noticia que más soñaba en mi vida: que mi esposa, que amo, estaba embarazada”.