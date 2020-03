Emma Coronel, así ha evolucionado físicamente con el paso de los años

Emma Coronel Aispuro es una modelo y ex reina de belleza nacida en San Francisco, California (Estados Unidos) un 2 de julio de 1989, conocida mayormente por su relación amorosa con Joaquín Guzmán Loera; fruto de dicha relación con "El Chapo" tuvo a sus bellas gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe.

Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera se conocieron en el 2006. Ella tenía 17 años de edad y "El Chapo" casi 50. Emma fue coronada reina del Festival local de Café y Guayaba del año siguiente en Canelas, Durango en 2007. El día de su coronación "El Chapo" llegó con tres bandas para celebrar. Antes de su coronación Joaquín Guzmán había expresado a la joven sus intenciones de hacerla su esposa.

"Él estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en el medio de la pista y bien coqueto me sonrió y más tarde me dijo una persona, 'que dice el señor que, si quieres bailar con él' y yo, 'ah ok, por supuesto'", contó Emma Coronel en una entrevista para Telemundo.

¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme.

"No me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar".

Joaquín Guzmán y Emma Coronel se casaron el 2 de julio de 2007, "nuestra boda fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas que dicen, nada de eso".

Emma Coronel estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, "no he ejercido pero me gusta mucho el periodismo", contó en aquella entrevista para Telemundo.

Estas son las fotos más recientes de la ex reina de belleza que han circulado en redes sociales.