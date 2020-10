Emma Coronel enamora con pantalón de mezclilla ajustado en Tik Tok

México.- La belleza de Emma Coronel no es ninguna sorpresa y esto ha quedado claro luego de que se le viera mucho más activa en redes sociales, incluso su perfil de Instagram ya es una cuenta verificada, sin embargo, recientemente se publicó en Tik Tok un video que deja ver la escultural figura de la esposa de Joaquín "El Chapo Guzmán", desatando la locura entre miles de internautas de diferentes partes del mundo.

Como de costumbre, la ex reina de belleza demostró que no necesita caer en lo extravagante para lucir guapísima, aunque esta vez lució un pantalón de mezclilla ajustado que enamoró a los usuarios. La publicación de Tik Tok es una recopilación de varios videos que muestran diferentes momentos de Emma, por ejemplo, se puede apreciar que uno de ellos corresponde a una de sus visitas al penal cuando visitó a su pareja, el ex líder del Cártel de Sinaloa y son tres cambios distintos los que se pueden apreciar, los cuales simplemente se pueden resumir en una sola palabra, elegancia.

Hasta el momento la publicación supera el medio millón de reproducciones y como era de esperarse generó miles de reacciones y comentarios positivos por parte de los usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad para elogiar su belleza pero sobre todo resaltaron su sencillez a pesar de ser una mujer con grandes riquezas.

"Una mujer que tiene tanto dinero y la sencillez que tiene, Dios la proteja siempre", "Nuca se olvide y abandone a su esposo, en las buenas y en las malas siempre a lado de "El Señor". Bendiciones". "Emma Coronel, una señora en toda su extensión de la palabra, y recuerden si el piso está parejo hay nivel, mis respetos". "Dios la bendiga señora, mis respetos para usted y su familia desde Houston, Texas". "Muy humilde y sencilla, ella no necesita mil retoques, esa actitud, ella es única". "Muy humilde mientras las que se creen buchonas con su ropa de marca andan con uno que vende en la esquina", fueron algunos comentarios de los usuarios.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas se le ha visto a Emma Coronel bastante activa en sus redes sociales, y es que sus seguidores se lo pedían a gritos ya que hacía publicaciones muy a lo largo, no obstante, recientemente se le vio hasta compartiendo algunos platillos de comida en sus historias de Instagram, convirtiéndose con esto en toda una exitosa influencer pues actualmente cuenta con casi 400 mil suscriptores.

Por si fuera poco, también consiguió verificar su perfil de Instagram, lo cual era bastante necesario ya que a menudo se enfrentaba con cientos de perfiles falsos que la ponían en situaciones que no eran de su agrado.

Fotografía del pasado 3 de julio cuando Emma Coronel festejó su cumpleaños/ Instagram

Lo antes mencionado es porque Emma Coronel, esposa del ex narcotraficante, Joaquín "El Chapo" Guzmán, se ha distinguido por ser una persona bastante prudente en sus redes sociales, es por esa razón que cada vez que hace una publicación en su cuenta de Instagram desata la locura entre sus miles de seguidores. Han sido solo cuatro post los que Emma ha publicado en su cuenta oficial.

No cabe duda que la ex reina de belleza se ha convertido en toda una figura pública, pues además de ser la pareja de uno de los capos más buscados del mundo, su belleza y elegancia al vestir la han vuelto muy popular. Además, su fama le dio la oportunidad de convertirse en una estrella de la pantalla chica de Estados Unidos, cuando apareció en el reality show de VH1 Cartel Crew.

Por lo regular Emma Coronel opta por atuendos elegantes y sencillos que resaltan su belleza/ AFP

Por eso y otras razones más, la mujer se vuelve tendencia cada vez que comparte una nueva fotografía en su cuenta de Instagram o en Tik Tok como el último de sus videos que enamoró a gran cantidad de internautas.