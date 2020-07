Emma Coronel festeja su cumpleaños con corona de lujo

México.- Emma Coronel adelantó el festejo de su cumpleaños y se encuentra celebrando como toda una diva ya que apareció en redes sociales con una majestuosa corona al estilo de una reina, ante esto, los internautas aprovecharon para felicitarla en este día tan especial.

Cabe señalar que la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cumple 31 años el 3 de julio, sin embargo, sigue conservando la belleza y la figura que tanto la caracterizan.

Con el cabello planchado, un collar dorado y una chamarra negra la duranguense robó miradas, pues no es un secreto que la mujer se ha vuelto toda una celebridad en diferentes redes sociales.

Su publicación en Instagram con la descripción de "Happy birthday to me", generó miles de reacciones y comentarios de todo el mundo en tan solo minutos.

