Emma Coronel más famosa que una actriz de televisión

Emma Coronel de 31 años de edad se ha convertido en toda una celebridad de la noche a la mañana y es que la mujer originaria de Durango se dio a conocer a nivel mundial cuando se supo que era la esposa del Chapo Guzmán, por lo que ahora es una mujer muy buscada en redes sociales.

Pero eso no es todo la fama de Emma Coronel es tan grande que opacó a varias actrices que han picado piedra para ser conocidas en la industrial del entretenimiento, pero no han tenido mucho éxito, mientras que Emma Coronel con una aparición pública en el juicio de su esposo, recorrió el mundo del espectáculo por su manera tan glamorosa de vestir.

Tenis de la marca Louis Vuitton, gafas de sol Gucci y gabardinas de otras glamorosas marcas, forman parte del guardarropa de la estrella de las redes sociales, ya que cuenta con varias fan page, donde los internautas le preguntan que usa para verse tan radiante.

"Me encantan tus fotos mi vida te amo Emma Coronel", "Monumento de mujer es un bizcocho esta mujer no se acaba su dinero ni volviendo a nacer se cae de buena", "No he podido olvidarte te metiste en mi mente como una droga en mis venas eres como el aire que respiro", "EMMA, no destruyas tu imagen y reputación no necesitas nada, eres una mujer bellísima", le escribieron a Emma Coronel en las abundantes paginas que abunda su figura.