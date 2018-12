Emma Coronel niega que tenga redes sociales

Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán, niega tener redes sociales. En entrevista con Telemundo revela que no las usa y ya está en contacto con la policía cibernética para realizar una investigación y dar con el responsable.

Molesta porque usurpen su identidad, Emma revela que alguien en su lugar publica fotografías de su vida personal, situación que le enfada bastante.

Ya está trabajando con la policía cibernética para que tome cartas en el asunto y desconoce con qué fin se está usurpando su identidad.

En septiembre pasado, a través de una carta Emma explicó que los perfiles a su nombre son completamente falsos.

En Instagram han publicado imágenes con el nombre de Emma Coronel A, y en ella aparecen fotografías de la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Algunas de las imágenes que pueden verse son selfies, fotos en traje de baño, una fotografía del bautizo de sus hijas en las que aparece "El Chapo" Guzmán, incluso algunas contenían mensajes supuestamente escritos por Emma Coronel.

Muchas de las fotos fueron tomadas por la prensa al salir de las audiencias de "El Chapo" en Nueva York. La última, se subió el 20 de septiembre pasado, justo el día de la última audiencia de "El Chapo".

Según reporte en distintos medios, es en una carta enviada a Imagen Noticias donde Emma aclara que ella no maneja estas redes sociales, pero que sí son fotografías de su vida privada.

Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro", señaló en septiembre pasado, a través de la carta que publicó.